Olimpia Milano-Partizan Belgrado si gioca giovedì 29 gennaio alle ore 20,30. La sfida dell'Allianz Cloud vede affrontarsi la 13esima e la 17esima in classifica. Il match è valido per il 25esumo turno di Eurolega.
Milano-Partizan: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega
Momento di difficoltà in Eurolega per l'Olimpia che arriva da 3ko di fila, ultimo dei quali 82-86 in casa contro lo Zalgiris che hanno fatto ripiombare le scarpette rosse a un record di 11-13. Decisamente più in forma il Partizan (8-16) che ha messo in fila 2 vittorie, l'ultima in over time 104-101 contro l'Hapoel.
Dove vedere Milano-Partizan in diretta TV e streaming gratis—
Milano-Partizan sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Milano-Partizan di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
