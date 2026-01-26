Milano-Partizan: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega

Dove vedere Milano-Partizan in diretta TV e streaming gratis

Milano-Partizan sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Milano-Partizan di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.