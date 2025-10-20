derbyderbyderby streaming Milano-Valencia live: streaming gratis e diretta tv del match di Eurolega

Segui Olilpia Milano-Valencia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita valida per la sesta giornata di Eurolega.
Giovedì 23 ottobre alle ore 20,30 Milano e Valencia si sfidano al Forum di Assago per la sesta giornata di Eurolega. Le scarpette rosse sono chiamate a sfruttare il fattore campo per far punti in un match che li vede sulla carta partire come favoriti.

Olimpia e Valencia hanno iniziato la stagione di Eurolega con lo stesso passo ovvero 2 vittorie e 3 sconfitte. Ma nell'ultimo turno le due formazioni hanno messo a segno due prestazioni agli antipodi. Milano ha vinto in Lituania 89-78 contro lo Zaigiris mentre i valenciani hanno perso nel Principato di Monaco 90-84 infilando il terzo ko consecutivo in Europa. Interessante notare come l'Olimpia non perda in casa contro Valencia dal 2018.

Dove Milano-Valencia in diretta TV e streaming gratis

Olimpia Milano-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Olimpia Milano-Valencia di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.

