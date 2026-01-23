Milano-Varese: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

L'Olimpia Milano è la squadra più in forma del torneo e con un filotto di vittorie consecutive si è avvicinata a -2 dalla coppia di testa formata da Brescia e Bologna. Varese invece con 5W e 10L è nelle zone basse della classifica ma a +4 dalla zona retrocessione. Nello scorso turno Milano ha battuto 87-78 Tortona in trasferta mentre Varese ha perso 106-94 in casa contro Venezia.

Dove vedere Milano-Varese in diretta TV e streaming gratis

Milano-Varese sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.