derbyderbyderby streaming Milano-Varese: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

BASKET IN STREAMING

Milano-Varese: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

Milano-Varese: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA - immagine 1
Segui Milano-Varese in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita del campionato italiani di basket Serie A.
Redazione Derby Derby Derby

La classicissima del basket italiano Milano-Varese va in scena lunedì 26 gennaio alle ore 20 all'Allianz Cloud. Il derby lombardo vede affrontarsi la terza in classifica contro la dodicesima.

Guarda Milano-Varese in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Serie A di basket con GOLDBET

Non perdere nemmeno un canestro di Milano-Varese su LOTTOMATICA

L'Olimpia Milano è la squadra più in forma del torneo e con un filotto di vittorie consecutive si è avvicinata a -2 dalla coppia di testa formata da Brescia e Bologna. Varese invece con 5W e 10L è nelle zone basse della classifica ma a +4 dalla zona retrocessione. Nello scorso turno Milano ha battuto 87-78 Tortona in trasferta mentre Varese ha perso 106-94 in casa contro Venezia.

Dove vedere Milano-Varese in diretta TV e streaming gratis

—  

Milano-Varese sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Milano-Varese in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di basket Serie A gratuitamente su GOLDBET

Tutti i canestri di Milano-Varese senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Fiorentina-Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Siviglia-Athletic Club, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA