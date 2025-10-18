Minesota-Philadelphia live, streaming gratis e diretta tv del match di NFL

Segui Minnesota Vikings-Philadeplhia Eagles in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 19:02)

Domenica 19 ottobre alle ore 19 si gioca Minnesota-Philadelphia, match valido per la week 7 di NFL. La sfida, che sulla carta si preannuncia molto equilibrata, è in programma allo US Bank Stadium di Minneapolis, impianto indoor come terreno artificiale.

Dove vedere MIN Vikings-PHI Eagles in diretta TV e streaming gratis — Minnesota Vikings-Philadeplhia Eagles sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Minnesota Vikings-Philadeplhia Eagles in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

MIN Vikings-PHI Eagles, lo stato di forma dei due team — I Vikings di coach O'Connel sono terzi in NFC north con 3 vittorie e 2 sconfitte. I Vikings nella scorsa settimana hanno vinto in trasferta 21-17 in casa dei Cleveland Browns. Interessante notare come i gialloviola non mettano assieme 2W consecutive dal novembre 2024 quando arrivano addirittura a una streak di 9 successi di fila.

Gli Eagles di coach Sirianni sono primi in NFC east nonostante le ultime 2 sconfitte di fila che hanno sporcato un iniziale 4-0. Phila arriva dai ko contro pronsoticoin casa contro Denver e sopratutto il clamoroso 17-34 subito in trasferta contro i Giants. L'ultimo match ufficiale fra ik due team (senza considerare la preseason) risale al settembre 2023 con uno spettacolare 34-28 per gli Eagles fra le mura amiche.

I quarterback titolari di MIN Vikings-PHI Eagles — I cabina di regia per i Vikings ci sarà l'ex di turno Carlson Wentz che per 5 stagioni ha vestito la maglia di Phila vincendo anche un Superbowl ma da infortunato (al suo posto c'era Foles). Wents in stagione ha giocato solo un match lanciando 173 yards con 2 td. Per gli Eagles il posto di Jalen Hurts è intoccabile. Il numero 1 degli ospiti, sempre titolare in questo inizio di campionato non ha ancora incassato alcun intercetto mentre ha messo a segno 7 td.

