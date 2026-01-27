I francesi del Monaco sono sesti in classifica e al momento avrebbero accesso diretto ai playoff. L'attuale record di 15 vinte e 9 perse è stato sporcato da due sconfitte consecutive, ultima delle quali 90-78 contro il Real Madrid. Anche Bologna arriva da due ko di fila (ultimo 93-102 contro la Stella Rossa) che l'ha fatta momentaneamente uscire dalla zona play-in con un ruolino di marcia di 11-13.

Dove vedere Monaco-Bologna in diretta TV e streaming gratis

Monaco-Bologna sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Monaco-Bologna di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.