Monaco-Brest si gioca sabato 14 marzo alle ore 21,05. Il match del Luis II di Montecarlo è valido per la 26esima giornata di Ligue 1 e vede affrontarsi la settima e la nona in classifica. Ecco alcune indicazione per seguire la partita.
CALCIO IN STREAMING
Monaco-Brest in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1
Il Monaco è una delle formazioni più in forma del campionato visto che arriva da 4 successi consecutivi, ultimo dei quali 3-1 in casa del PSG che ha riportato la squadra a -6 dalla zona Champions. Brest 4 punti dai rivali e anch'esso in gran forma con 3 successi di fila (2-0 al Le Havre nell'ultimo wekend).
Dove vedere Monaco-Brest in diretta TV e streaming gratis—
Monaco-Brest sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Ligue 1. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Monaco-Brest di Ligue 1 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.
