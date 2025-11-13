Napoli-Brescia in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Napoli è decima in classifica con 6 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. I campani nello scorso weekend hanno vinto contro pronostico in trasferta Trento 93-87. Brescia è capolista assieme alla Virtus Bologna con un ruolino di marcia di 6 vittorie e 1 sconfitta. Nel turno passato la Leonessa ha battuto in casa 98-75 contro Trieste.

Dove vedere Napoli-Brescia in diretta TV e streaming gratis

Napoli-Brescia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Napoli-Brescia di Lega A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.