NBA, Celtics-Heat: dove vedere il match in streaming gratis e diretta TV

Segui Celtics-Heat in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Ci avviciniamo al weekend NBA, l'ultimo prima dell'all star game e la nostra attenzione cade su Celtics-Heat. Il big match della eastern conference vede la seconda contro la settima in classifica. Palla a due prevista venerdì 6 febbraio alle ore 1,30 della notte in Italia.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Celtics-Heat in diretta TV e streaming gratis

Celtics-Heat sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Celtics-Heat sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Celtics-Heat in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Celtics-Heat nella sezione Live Streaming.

    • Le statistiche pre match di Celtics-Heat

    I Celtics con 33 vittorie e 18 sconfitte condividono il primo posto in classifica dell'atlantic division con i New York Knicks, grazie anche alla seconda miglior difesa del torneo oltre che a un Brown da 29,5 punti a serata. Boston arriva da 4W di fila, ultima delle quali 114-93 in casa dei Raptors.

    Gli Heat sono primi nella southeast con 27 vittorie e 25 sconfitte, record che basta a tenere dietro Orlando grazie anche al terzo miglior attacco e alla seconda milgior statistica sui rimbalzi. Gli Heat sono in un periodo di risultati incostanti e arrivano dal ko interno 115-127 contro gli Hawks. Nei due precedenti stagionali la vittoria è andata in entrambi i casa si Celtics.

    NBA, Celtics-Heat: dove vedere il match in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Il Boston Garden è una delle mete preferite dai VIP (Photo By Winslow Townson/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Celtics-Heat

    Celtics che scelgono Scheireman playmaker, White guardia, Garza ala piccola, Harper ala grande e Queta centro. Heat che rispondono con Mitchell play, Gardner guardia, Larsson e Fontecchio ali e Adebayo numero 5.

    BOSTON CELTICS - Scheireman, White, Garza, Harper, Queta. All. Mazzulla

    MIAMI HEAT - Mitchell, Gardner, Larsson, Fontecchio, Adebayo. All. Spoelstra

