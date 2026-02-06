NBA, Celtics-Heat: dove vedere il match in streaming gratis e diretta TV

Segui Celtics-Heat in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Ci avviciniamo al weekend NBA, l'ultimo prima dell'all star game e la nostra attenzione cade su Celtics-Heat. Il big match della eastern conference vede la seconda contro la settima in classifica. Palla a due prevista venerdì 6 febbraio alle ore 1,30 della notte in Italia.

Celtics-Heat sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Celtics-Heat sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Le statistiche pre match di Celtics-Heat — I Celtics con 33 vittorie e 18 sconfitte condividono il primo posto in classifica dell'atlantic division con i New York Knicks, grazie anche alla seconda miglior difesa del torneo oltre che a un Brown da 29,5 punti a serata. Boston arriva da 4W di fila, ultima delle quali 114-93 in casa dei Raptors.

Gli Heat sono primi nella southeast con 27 vittorie e 25 sconfitte, record che basta a tenere dietro Orlando grazie anche al terzo miglior attacco e alla seconda milgior statistica sui rimbalzi. Gli Heat sono in un periodo di risultati incostanti e arrivano dal ko interno 115-127 contro gli Hawks. Nei due precedenti stagionali la vittoria è andata in entrambi i casa si Celtics.

I probabili quintetti di partenza di Celtics-Heat — Celtics che scelgono Scheireman playmaker, White guardia, Garza ala piccola, Harper ala grande e Queta centro. Heat che rispondono con Mitchell play, Gardner guardia, Larsson e Fontecchio ali e Adebayo numero 5.

BOSTON CELTICS - Scheireman, White, Garza, Harper, Queta. All. Mazzulla

MIAMI HEAT - Mitchell, Gardner, Larsson, Fontecchio, Adebayo. All. Spoelstra