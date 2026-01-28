Segui Grizzlies-Hornets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Cammini simili nelle rispettive conference per Grizzlies e Hornets che mercoledì 28 gennaio alle ore 2 della notte italiana si sfidano sul parquet del FedEx Forum di Memphis. Il match vede affrontatarsi due team che stanno cercando di raggiungere la zona play-in.

Grizzlies-Hornets, come stanno i due team? — Memphis è quarta nella southwest e 12esima nella western conference con un trend di 18 vittorie e 26 pareggi. La squadra è in streak negativa con 3 ko consecutivi, ultimo dei quali 99-108 in casa dei Rockets dove nessuno del roster dei Grizzlies ha raggiunto i 20 punti.

Gli Hornets sono in una situazione molto simile: quarti nella southeast e 12esimi ad est ma a differenza degli avversari di mercoledì notte arrivano da 3 vittorie consecutive di cui l'ultima 130-93 in casa contro i Sixers con un trentello di Miller. Ad ottobre precedente a campi invertiti con successo di Charlotte.

I probabili quintetti di partenza di Grizzlies-Hornets — Memphis in campo con Wells playmaker, Spencer guardia, Jackson ala piccola, Coward ala grande e Aldama centro. Hornets che scelgono invece Ball in regia, Miller guardia, Knueppel ala piccola, Bridges ala grande e Diabate numero 5.

MEMPHIS GRIZZLIES - Wells, Spencer, Jackson, Coward, Aldama. All. Iisalo.

CHARLOTTE HORNETS - Ball, Miller, Knueppel, Bridges, Diabate. All. Lee