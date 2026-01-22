derbyderbyderby streaming NBA, Mavs-Warriors: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

NBA, Mavs-Warriors: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Mavs-Warriors in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Punti pesanti in palio nella western nel match fra Mavs e Warriors. All'American Airlines Center di Dallas va in scena infatti la sfida tra la dodicesima e l'ottava nella conference. La partita si giocherà giovedì 22 gennaio all'1,30 di notte orario italiano.

Dove vedere Mavs-Warriors in diretta TV e streaming gratis

Mavs-Warriors sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Mavs-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Mavs-Warriors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

    • Preview di Mavs-Warriors

    Mavs ancora largamente sotto il 50% di record con 18 vittorie e 16 sconfitte che li relega in quarta posizione nella southwest. Nonostante questo i texani sono in ripresa con 3W di fila, ultima delle quali 114-97 nella tana dei Knicks con Christie top scorer con 26 punti.

    I Warriors viaggiano a 25 successi e 20 ko e sono terzi nella pacific dietro a Suns e Lakers. I californiani hanno appena interrotto un filotto verde perdendo 127-145 in casa contro i Raptors con Hield unico a superare i 20 punti a tabellino. Mavs e Warriors si sono affrontati nel Christman day a campi invertiti con successo di Golden State di 10 punti.

    Warriors che hanno appena interrotto un filotto di vittorie consecutive (Photo by Takashi Aoyama/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Mavs-Warriors

    Mavs in campo con Christie playmaker, Flagg guardia, Marshall ala piccola, Martin ala grande e Powell centro. Warriors che rispondono con Curry play, Podziemski guardia, Moody e Green ali con Post numero 5.

    DALLAS MAVERICKS - Christie, Flagg, Marshall, Martin, Powell. All. Kidd

    GOLDEN STATE WARRIORS - Curry, Podziemski, Moody, Green, Post. All. Kerr

