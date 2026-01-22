NBA, Mavs-Warriors: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Mavs-Warriors in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 01:08)

Punti pesanti in palio nella western nel match fra Mavs e Warriors. All'American Airlines Center di Dallas va in scena infatti la sfida tra la dodicesima e l'ottava nella conference. La partita si giocherà giovedì 22 gennaio all'1,30 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Mavs-Warriors in diretta TV e streaming gratis — Mavs-Warriors sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Mavs-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Mavs-Warriors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Mavs-Warriors nella sezione Live Streaming.

Preview di Mavs-Warriors — Mavs ancora largamente sotto il 50% di record con 18 vittorie e 16 sconfitte che li relega in quarta posizione nella southwest. Nonostante questo i texani sono in ripresa con 3W di fila, ultima delle quali 114-97 nella tana dei Knicks con Christie top scorer con 26 punti.

I Warriors viaggiano a 25 successi e 20 ko e sono terzi nella pacific dietro a Suns e Lakers. I californiani hanno appena interrotto un filotto verde perdendo 127-145 in casa contro i Raptors con Hield unico a superare i 20 punti a tabellino. Mavs e Warriors si sono affrontati nel Christman day a campi invertiti con successo di Golden State di 10 punti.

I probabili quintetti di partenza di Mavs-Warriors — Mavs in campo con Christie playmaker, Flagg guardia, Marshall ala piccola, Martin ala grande e Powell centro. Warriors che rispondono con Curry play, Podziemski guardia, Moody e Green ali con Post numero 5.

DALLAS MAVERICKS - Christie, Flagg, Marshall, Martin, Powell. All. Kidd

GOLDEN STATE WARRIORS - Curry, Podziemski, Moody, Green, Post. All. Kerr