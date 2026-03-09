Nets-Grizzlies live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Nets-Grizzlies in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 00:46)

Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies aprono le rispettive settimane di calendario in un match sicuramente più importante per gli ospiti rispetto ai padroni di casa. Al Barclays Center di New York infatti si sfidano la penultima nela eastern conference contro l'11esima nella western. Palla a due luned' 9 marzo a mezzanotte e mezza.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Nets-Grizzlies in diretta TV e streaming gratis — Nets-Grizzlies sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Nets-Grizzlies sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Nets-Grizzlies in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Nets-Grizzlies nella sezione Live Streaming.

Tutte le informazioni su Nets-Grizzlies — Con solo il 25% di vittorie, ovvero 16 contro 47 sconfitte i Nets sono ultimissimi nell'atlantic division e penultimi nell'intera eastern conference. La squadra della grande mela ha interrotto un filotto di ko battendo a sorpresa 107-105 addirittura i Pistons con un Porter stellare con 30 punti e 13 rimbalzi.

I Grizzlies viaggiano a 23 vittorie e 29 sconfitte e sono terzi nella southwest a ridosso della zona play-in. Il momento però non è per nulla dei migliori con Memphis che arriva da 3 sconfitte consecutive, di cui l'ultima 123-120 in casa contro i Clippers con Jerome unico dei suoi a superare i 20 punti a tabelllino. Nell'unico precedente stagionale successo dei Grizzlies 103-98.

I probabili quintetti di partenza di Nets-Grizzlies — Nets in campo con Mann playmaker, Traore guardia, Clowney e Porter ali con Claxton centro. Grizzlies che rispondono con Jerome play, Pippen guardia, Wells ala piccola, Jackson ala grande e Prosper numero 5.

BROOKLYN NETS - Mann, Traore, Clowney, Porter, Claxton. All. Fernandez

MEMPHIS GRIZZLIES - Jerome, Pippen, Wells, Jackson, Prosper. All. Iisalo