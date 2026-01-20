Nuggets-Lakers live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Nuggets-Lakers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Fra i match più attesi di questo inizio settimana in NBA c'è sicuramente quello fra Nuggets e Lakers. La sfida della Ball Arena di Denver vede infatti affrontarsi la terza contro la sesta nella classifica della western conference. Palla a due prevista martedì 20 gennaio alle ore 4 della notte italiana.

Nuggets-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Nuggets-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Nuggets-Lakers, big match ad ovest — Con 29 vittorie e 14 sconfitte i Nuggets sono secondi nella northwest e terzi nella conference dietro solo a Thunder e Spurs. La squadra arriva però da una prova opaca in casa con sconfitta 87-110 contro gli Hornets dove nessun giocatori di Denver si è avvicinato a quota 20 punti.

Lakers in flessione ma ancora di un soffio primi nella pacific con 25W e 16L. I californiani a differenza dei rivali arrivano dal successo interno 110-93 c0ntro i Raptors grazie anche a una doppia doppia di Ayton. Nuggets-Lakers doveva anche e soprattutto la sfida incrociata fra due top player: da una parte Doncic che viaggia a 33 punti e 8 assist di media dall'altra Jokic (11 assist e 12 rimbalzi), ma il centro di Denver è out per infortunio.

I probabili quintetti di partenza di Nuggets-Lakers — Nuggets sul parquet con Murray playmaker, Pickett guardia, Jones e Watson ali con Holmes centro. Lakers che rispondono con Doncic play, Smart guardia, LaRavia ala piccola, James ala grande e Ayton centro.

DENVER NUGGETS - Murray, Pickett, Jones, Watson, Holmes. All. Adelman

LOS ANGELES LAKERS - Doncic, Smart, LaRavia, James, Ayton. All. Redick