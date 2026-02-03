Olympiacos Pireo-Virtus Bologna è uno dei big match del 27esimo turno di Eurolega. La sfida del Peace and Friendship Stadium di Atene vede in campo la seconda in classifica contro l'undicesima. Palla a due prevista per venerdì 6 febbraio alle ore 20,15.
Trasferta delicata per la Virtus che da undicesima in classifica va a far visita alla seconda nella settimana del doppio turno di Eurolega. I greci prima di ospitare gli emiliani giocaranno in trasferta contro Dubai mentre le v nere prima della trasferta in terra ellenica giocheranno in casa contro Lione.
Dove vedere Olympiacos-Bologna in diretta TV e streaming gratis—
Olympiacos-Bologna sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: mantenendo il saldo del conto attivo, sarà possibile guardare Olympiacos-Bologna di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
