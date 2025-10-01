Dopo le emozioni del clasico di Madrid con l'Atletico che ha schiantato 5-2 il Real, ci rituffiamo in un altro weekend di Liga. L'ottava giornata si apre con l'anticipo tra Osasuna e Getafe, match in programma venerdì 3 ottobre alle ore 21. Con Bet365 puoi seguire Osasuna-Getafe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
LIGA IN STREAMING
Osasuna-Getafe, dove vedere il match di Liga in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Osasuna-Getafe in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Osasuna-Getafe gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida del Estadio El Sadar di Pamplona direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Osasuna-Getafe in diretta live. Altro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.
Osasuna-Getafe, verso l'anticipo di Liga—
I padroni di casa naviga a metà classifica con 7 punti dopo altrettante giornate. La squadra navarra ha un ruolino di marcia di 2 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte e con un conteggio di 5 goal segnati e 7 subiti sono uno dei team più "under" del torneo. La squadra arriva dal ko in trasferta per 2-0 in casa del Betis ma in casa in questa stagione non ha ancora perso. Gli ospiti sono ottavi in campionato con 11 punti con un bottino di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte frutto di 8 reti all'attivo e 9 al passivo. I madrileni hanno messo in fila due pareggi entrambi per 1-1 entrambi in casa contro Alaves e Levante, dove esperti e tifosi si aspettavano oggettivamente qualcosa in più. Nella scorsa stagione segno X per 1-1 nel girone di andata in casa del Getafe e vittoria dei castiglioni 2-1 a Pamplona nel girone di ritorno.
Probabili formazioni Osasuna-Getafe—
Nei padroni di casa out solo Oroz, mentre agli ospiti mancheranno Juanmi e Liso.
OSASUNA (3-4-3) - Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Bretones; Munoz, Garcia, Benito. All. Lisci.
GETAFE (5-3-2) - Soria; Kiko, Abqar, Duarte, Djene, Rico; Martin, Milla, Arambarri; Mayoral, Da Costa. All. Bordalas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA