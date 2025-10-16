Oviedo-Espanyol, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Segui Oviedo-Espanyol in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Liga.

Redazione Derby Derby Derby 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 13:03)

Venerdì 17 ottobre alle ore 21, l'Estadio Nuevo Carlos Tartiere ospita l'anticipo della nona giornata di Liga fra Oviedo ed Espanyol riaprendo così le danze al campionato spagnolo dopo la sosta per le nazionali.

Oviedo-Espanyol sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Liga spagnola.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento.

Oviedo-Espanyol, lo stato di forma delle due squadre — I padroni di casa neopromossi hanno iniziato la nuova avventura in Liga con 2 vittorie e 6 sconfitte e sono l'unico team assieme al Real Madrid a non aver messo a referto ancora un segno X. La squadra è 17esima in classifica e co 4 goal segnati ha l'attacco meno prolifico del campionato. Prima della sosta l'Oviedo aveva perso 2-0 in casa contro il Levante altra diretta concorrente per la lotta salvezza.

L'Espanyol arriva a questa trasferta con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I catalani con 11 goal fatti e 11 segnati sono l'unico team col Bilbao ad avere una differenza reti pari a zero. La squadra vuole migliorare l'attuale nono posto in classifica e riscattare il ko interno per 2-1 subito per mano del Betis prima della pausa per le nazionali. Le due formazioni si sono affrontate l'ultima volta nel playoff promozione della stagione 2023/2024 quando con successo sia all'andata che al ritorno l'Espanyol ha potuto festeggiare.

Probabili formazioni Oviedo-Espanyol — L'Oviedo dovrebbe schierarsi con un compatto 4-4-2 per coprire tutti gli spazi. Escadell in porta, difesa con Vidal e Alhassane esterni e il duo Carmo-Bailly al centro. In mediana Colombatto e Dedoncker a formare la cerniera centrale mentre Hassan e Ilici presidieranno gli esterni. In attacco Chaira e Fores. Espanyol con un più fluido 4-2-3-1: Dimitrovic fra i pali, difesa da destra a sinistra formata da El Hilali, Riedel, Cabrera e Romero. A centrocampo Gonzalez e Lozano in contenimento e il tridente di fantasisti Dolan, Exposito e Millan dietro al centravanti Fernandez Jaean.

OVIEDO (4-4-2) - Escadell; Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane; Hassan, Colombatto, Dendoncker; Chaira, Fores. All. Carrion

ESPANYOL (4-2-3-1) - Dimitrovic; El Hilal, Riedel, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Doland, Exposito, Millan; Jean. All. Gonzalez

