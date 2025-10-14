derbyderbyderby streaming Palmeiras-Bragantino: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

La capolista vuole approfittare del momento no del Flamengo per staccarlo ulterioramente in classifica. Ospiti a caccia di punti importanti per la qualificazione alla Copa Sudamericana. Ecco come vedere il match in live streaming.
Mentre in Europa si giocano le ultime battute della sei giorni di qualifazioni mondiali, in Sudamerica e in particolare in Brasile è in programma un turno infrasettimanale da vivere tutto d'un fiato. In questo articolo esaminiamo Palmeiras-Bragantino, match valido per la 28esima giornata del Brasileirao e in programma mercoledì 15 ottobre a mezzanotte.

Con Bet365 puoi seguire Palmeiras-Bragantino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Palmeiras-Bragantino in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Palmeiras-Bragantino è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il Brasileiaro e in particolare la sfida dell'Allianz Parque di San Paolo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Palmeiras-Bragantino in streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Verso Palmeiras-Bragantino, come arrivano le due squadre al match

I padroni di casa con 3 vittoria di fila (ultima il 4-1 interno al Juventude) hanno scavalcato il Flamengo in classifica e ora sono primi con 58 punti, +3 suo rivali rossoneri. Il ruolino di marcia del Verdao è di 18 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 46 goal fatti e 22 subiti. In match ufficiali il Palmeiras non perde in casa da oltre due mesi. All'Allianz Parque arriva il Bragantino nono in graduatoria e in piena lotta per un posto nella prossima Copa Sudamericana. Il club di casa Red Bull hanno totalizzato finora 36 punti, 22 in meno della capolista e viaggiano a 10 vinte, 6 pareggiate e 11 perse con un bilancio di 33 goal all'attivo e 38 al passivo. La squadra è imbattuta da 3 match e arriva dall'1-0 casalingo al Gremio. Interessante notare come il Bragantino non batta il Palmeiras in competizioni ufficiali da 5 anni.

Probabili formazioni Palmeiras-Bragantino

Palmeiras senza Khellven, Lopez, Evangelista, Moreno, Paulinho e Torres. Bragantino che dovrà rinunciare a Davi Gomes, Edu Santos, Edu Sasha, Medes, Pitta e Sant'Anna.

PALMEIRAS (4-2-3-1) - Weverton; Giay, Murilo, Micael, Piquerez; Fuchs, Pereira; Anderson, Veiga, Mauricio; Rodrigues. All. Abel Ferreira.

BRAGANTINO (4-2-3-1) - Cleiton; Mendes, Henrique, Rodriguez, Vanderlain; Fabinho, Matheus; Laquintana, John John, Lucas Barbosa; Borbas. All. Fernando Seabra.

