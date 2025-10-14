Palmeiras-Bragantino: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Mentre in Europa si giocano le ultime battute della sei giorni di qualifazioni mondiali, in Sudamerica e in particolare in Brasile è in programma un turno infrasettimanale da vivere tutto d'un fiato. In questo articolo esaminiamo Palmeiras-Bragantino , match valido per la 28esima giornata del Brasileirao e in programma mercoledì 15 ottobre a mezzanotte.

La diretta di Palmeiras-Bragantino è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il Brasileiaro e in particolare la sfida dell' Allianz Parque di San Paolo direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Palmeiras-Bragantino in streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Verso Palmeiras-Bragantino, come arrivano le due squadre al match

I padroni di casa con 3 vittoria di fila (ultima il 4-1 interno al Juventude) hanno scavalcato il Flamengo in classifica e ora sono primi con 58 punti, +3 suo rivali rossoneri. Il ruolino di marcia del Verdao è di 18 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 46 goal fatti e 22 subiti. In match ufficiali il Palmeiras non perde in casa da oltre due mesi. All'Allianz Parque arriva il Bragantino nono in graduatoria e in piena lotta per un posto nella prossima Copa Sudamericana. Il club di casa Red Bull hanno totalizzato finora 36 punti, 22 in meno della capolista e viaggiano a 10 vinte, 6 pareggiate e 11 perse con un bilancio di 33 goal all'attivo e 38 al passivo. La squadra è imbattuta da 3 match e arriva dall'1-0 casalingo al Gremio. Interessante notare come il Bragantino non batta il Palmeiras in competizioni ufficiali da 5 anni.