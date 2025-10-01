Entrambi reduci da buone prestazioni nella scorsa giornata, Paris FC e Lorient si sfidano in una gara sulla carta equilibrata e difficile da pronosticare. Ecco come vedere la diretta streaming del match senza pagare nessun abbonamento a piattaforme.

Weekend corto in Ligue 1 così come in tutti gli altri campionati maggiori visto l'avvicinarsi della sosta per le nazionali. In Francia si parte venerdì con Paris FC-Lorient e si finisce domenica sera con Lille-PSG. L'anticipo del venerdì è in programma alle ore 20,45.

Dove vedere Paris FC-Lorient in diretta TV e in streaming LIVE — Altro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.

Paris FC-Lorient, tutto quello che devi sapere sul match — Sfida fra neopromosse: i parigini non stanno assolutamente sfigurando visto che dopo 6 giornate sono undicesimi in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 10 goal fatti e 13 subiti, numeri che la rendono una delle formazioni più "over" del campionato. I padroni di casa arrivano da un buon pareggio 1-1 su un campo ostico come quello del Nizza. Stessi punti e stesso ruolino di marcia, ma con un goal in meno segnato e uno in più subito, per il Lorient che invece arriva da un ottimo 3-1 interno sul Monaco con doppietta di Pagis.In Ligue 2 nella scorsa annata una vittoria per parte con fattore campo sempre decisivo: 2-0 a Lorient e 3-2 a Parigi.

Probabili formazioni Paris FC-Lorient — Paris senza Alakouch, Doucet, Hamel e Marchetti. Lorient con i forfait di Adjei, Fadiga, Katseris, Sanusi e Toure.

PARIS FC (3-4-3) - Diouf; Mendy, Bombito, Peprah; Clauss, Vanhoutte, Abdul, Abdi; Chop, Moffi, Diop. All. Haise.

LORIENT (3-4-3) - Mvogo; Meite, Taibi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Tosin, Bamba, Karim. All. Pantaloni.