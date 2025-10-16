Paris-Hapoel in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Eurolega

Paris-Hapoel Tel Aviv: come arrivano le due squadre alla sfida

Il Paris dopo aver perso all'esordio contro i campioni in carica del Fenerbahce ha messo a segno 3 vittorie consecutive contro Maccabi, Bologna e Baskonia. Quest'ultima, solo poche ore fa nel primo dei due turni infrasettimanali ha visto splendere un Nadir Hifi da 29 punti e 5 assist nel 105-87 finale. Anche l'Hapoel ha collezionato 3 vittorie e 1 socnfitta in questo inizio di Eurolega perdendo il derby contro il Maccabi e battendo Barcellona, Efes e Valencia con gli spagnoli battuti in trasferta 100-93 grazie soprattutto ai 24 punti e 6 assist di Micic. L'ultimo precedente fra i due team risale al gennaio 2024 in Eurocup con la vittoria dei francesi in Israele 104-86.