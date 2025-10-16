Segui Paris-Hapoel Tel Aviv in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la sfida di Eurolega, i probabili quintetti e lo stato di forma delle due squadre.
BASKET IN STREAMING
Paris-Hapoel in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Eurolega
La gara de La Chapelle Arena, valida per la quinta giornata di Eurolega è in programma venerdì 17 ottobre alle 20,45.Guarda ora Paris-Hapoel GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere Paris-Hapoel Tel Aviv in diretta TV e streaming gratis—
Paris-Hapoel Tel Aviv sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi internazionali, inclusa tutta l'Eurolega. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Il match sarà anche offerto in diretta tv sa Sky Sport, ma conn l’attivazione del conto Bet365 è possibile guardare gratuitamente Paris-Hapoel in diretta live su qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming?
Paris-Hapoel Tel Aviv: come arrivano le due squadre alla sfida—
Il Paris dopo aver perso all'esordio contro i campioni in carica del Fenerbahce ha messo a segno 3 vittorie consecutive contro Maccabi, Bologna e Baskonia. Quest'ultima, solo poche ore fa nel primo dei due turni infrasettimanali ha visto splendere un Nadir Hifi da 29 punti e 5 assist nel 105-87 finale. Anche l'Hapoel ha collezionato 3 vittorie e 1 socnfitta in questo inizio di Eurolega perdendo il derby contro il Maccabi e battendo Barcellona, Efes e Valencia con gli spagnoli battuti in trasferta 100-93 grazie soprattutto ai 24 punti e 6 assist di Micic. L'ultimo precedente fra i due team risale al gennaio 2024 in Eurocup con la vittoria dei francesi in Israele 104-86.
I probabili quintetti di partenza di Paris-Hapoel Tel Aviv—
Coach Tabellini dovrebbe confermare il quintesso base di Paris contro Baskonia con Hifi play, Ayayi guardia, Mbaye ala piccola, Morgan ala grande e Faye centro. Di contro gli ospiti di coach Itoudis si affideranno alla regia di Micic affiancato da Jones come guardia, con Bryant e Wainright ale e Oturu centro.
PARIS - Hifi, Ayayi, Mbaye, Morgan, Faye. All. Tabellini
HAPOEL - Micic, Jones, Bryant, Wainright, Oturu. All.Itoudis
Non perdere Paris-Hapoel Tel Aviv, match della quinta giornata di Eurolega, in diretta streaming gratis su Bet365! Guarda ora il match e segui le statistiche sotto canestro in tempo reale.
