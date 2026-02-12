Segui Partizan-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

La 28esima giornata di Eurolega si chiude con della Beogradska Arena Partizan-Real Madrid. Il match tra i serbi terzultimi in classifica e gli spagnoli settimi si giocherà venerdì 13 febbraio alle ore 20,30. Ecco come seguire la partita.

Partizan-Real Madrid in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurolega.

Partizan-Real Madrid visibile in diretta tv anche su Sky Sport.

Verso Partizan-Real Madrid: come arrivano i due team al match — Con solo 9 vittorie e ben 18 sconfitte il Partizan è una delle peggior squadre di questa regular season di Eurolega. I serbi però arrivano da 5 vittorie di fila in casa in gare ufficiali, inclusa l'ultima 86-76 contro Dubai, dove non sono bastati i 33 punti di un Washington top scorer di serata.

Real Madrid a caccia di punti pesanti per evitare i play-in e qualificarsi direttamente ai playoff. Le merengues al momento sono scesi al settimo posto (16-11) a causa di 3 ko di fila, ultimo dei quali decisamente inatteso propri contro Dubai 93-85. Lo scorso ottobre nel girone di andata successo dei castigliani a campi invertiti.

I probabili quintetti di partenza di Partizan-Real Madrid — Partizan in campo con Brown playmaker, Calathes guardia, Bonga ala piccola, Osetkowski ala grande e Fernando centro. Real Madrid che risponde con Abalde play, Campazzo guardia, Okeke e Hezonja ali con Tavares numero 5.

PARTIZAN - Brown, Calathes, Bonga, Osetkowski, Fernando. All. Penarroya

REAL MADRID - Abalde, Campazzo, Okeke, Hezonja, Tavares. All. Scariolo