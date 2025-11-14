Segui Jazz-Hawks in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Il programma NBA di venerdì notte alle ore 2 italiane prevede la sfida New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers. Il match dello Smoothie King Center vede affrontarsi la peggior squadra a ovest contro la quinta in classifica della stessa conference.

Pelicans-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Pelicans-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers, lo stato di forma dei due team — Dalle parti di New Orleans non si la passano certo bene con sole 2 vittorie e 9 sconfitte. I Pelicans arrivano da 3 ko di fila, ultimo dei quali 125-117 in casa contro i Blazers con Queen unico a salvarsi con 26 punti in tabellino.

I Lakers sono quinti nella classifica della western conference col 66% di vittorie ovvero un record di 8-4. Da 4 nottate di fila i californiani alternano vittoria a sconfitta e nell'ultimo turno sono caduti addirittura 121-92 nella trasferta di Oklahoma City con nessun giocatore del roster che ha raggiunto i 20 punti.

I probabili quintetti di partenza di Pelicans-Lakers — New Orleans che sceglie Fears come playmaker, Jones giocherà da guardia con Murphy e Bey ali e Looney numero 5. Lakers, ancora senza Lebron James rispondono con Reaves play, Doncic guardia, Hachimura ala piccola, Smart ala grande e Ayton numero 5.

NEW ORLEANS PELICANS - Fears, Jones, guardia, Murphy, Bey, Looney. All. Green

LOS ANGELES LAKERS - Reaves, Doncic, Hachimura, Smart, Ayton. All. Redick

