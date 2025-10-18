Preview NBA 2025/2026: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Segui tutta l'NBA 2025/2026 in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare tutte le partite della regular season ogni notte senza pagare abbonamenti tv.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 21:00)

Martedì 22 ottobre all'1,30 di notte prende il via l'NBA 2025/2026, il campionato di basket più ricco, competitivo, famoso e divertente al mondo. Tutti a caccia degli Oklahoma City Thunder campioni in carica che hanno battuto nelle ultime finals gli Indiana Pacers.

Eastern Conference — Nell’Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers si confermano tra le squadre più competitive grazie all’acquisizione di Lonzo Ball, che porta difesa di alto livello e playmaking, rendendo il backcourt più solido e aumentando le possibilità di competere seriamente per il titolo della Conference. I New York Knicks, sotto la nuova guida di Mike Brown, guadagnano in fluidità offensiva e gestione dei minuti delle loro stelle, trasformandosi in contendenti più credibili. Gli Orlando Magic hanno rafforzato il loro roster con l’arrivo di Desmond Bane, tiratore affidabile e scorer di alto livello, che può dare nuova energia a una squadra giovane desiderosa di sorprendere nei playoff.

I Boston Celtics, pur avendo perso Kristaps Porziņģis, rimangono una squadra forte grazie alla solidità del nucleo principale, anche se potrebbero soffrire in termini di profondità interna. Infine, i Philadelphia 76ers continuano a essere rilevanti nell’Est grazie alla presenza di Joel Embiid e di un roster esperto, anche se senza grandi mosse di mercato recenti non dovrebbero essere favoriti assoluti.

Oltre a queste cinque squadre principali, le altre formazioni dell’Est – come i Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Chicago Bulls e Indiana Pacers – manterranno il loro ruolo di outsider. Possono avere momenti di brillantezza, ma al momento non sembrano in grado di competere con i top team per la lotta al titolo di Conference.

Western Conference — Nella Western Conference, gli Oklahoma City Thunder restano i favoriti principali per il titolo, grazie alla continuità del roster campione uscente e alla stabilità del coaching staff. I Houston Rockets si candidano come outsider di lusso con l’arrivo di Kevin Durant, che pur essendo alla fine della sua carriera può trasformare la squadra in un contendente immediato.

I Denver Nuggets, con Nikola Jokić come fulcro, beneficiano della stabilizzazione alla guida tecnica con David Adelman, migliorando la gestione dei minuti chiave e la continuità durante i playoff. I Portland Trail Blazers hanno aggiunto Jrue Holiday, che porta esperienza difensiva e leadership, elementi che aumentano le loro possibilità di competere almeno fino ai turni intermedi dei playoff. Infine, gli Atlanta Hawks, con l’arrivo di Kristaps Porziņģis, guadagnano un rim protector e un elemento offensivo versatile, che può aiutare la squadra a crescere come contender di medio livello.

Oltre a queste cinque squadre principali, tutte le altre formazioni dell’Ovest – tra cui Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves – resteranno interessanti ma al momento più indietro nella corsa al titolo. Possono giocare un ruolo chiave come spoiler o per sorprese nei playoff, ma le chances di arrivare in finale sembrano più limitate rispetto ai top team.

