Atlantic Division — Boston Bruins - arrivano a questa stagione con l’obiettivo di restare dominanti in Atlantic. Guidati da Patrice Bergeron e David Pastrňák, con linfa nuova data da giovani prospetti e una difesa solida, restano fra i favoriti alla Conference. L’allenatore continua a beneficiare di un mix fra veterani e giovani, con solide prestazioni nei momenti chiave. Se il portiere resta affidabile e il power play migliora in efficienza, Boston può puntare molto in alto.

Toronto Maple Leafs - vogliono sistemare alcune partite mancate negli scorsi playoff, sfruttando la potenza offensiva interna. Auston Matthews e William Nylander sono le punte di diamante, mentre il giovane prospects Easton Cowan sta guadagnando spazio; il coach punta a migliorare la disciplina difensiva, che a volte è risultata fragile. I Leafs hanno fatto movimento per rinforzare profondità e second-line scoring. Se riescono a evitare blackout e ad avere continuità, possono tornare a fare strada buone nei playoff.

Tampa Bay Lightning - rimangono una minaccia costante grazie all’esperienza: la squadra sa come gestire la pressione grazie ai veterani. Nikita Kucherov e Brayden Point sono ancora protagonisti, mentre nuovi acquisti mirano a tamponare lacune nelle rotazioni di terza linea e difesa esterna. Il reparto portieri è sotto esame, così come il power play che deve mantenere il passo. Possono lottare per i primi posti in division, anche se la strada è più in salita rispetto a qualche anno fa.

Florida Panthers - dopo la recente vittoria della Stanley Cup vogliono confermare il loro status. Aleksander Barkov resta il fulcro del gioco, con supporto da parte di talenti emergenti e validi difensori. Hanno siglato estensioni importanti per mantenere stabilità e identità. La sfida è evitare cali fisici per una rosa che spesso ha subito infortuni nei momenti decisivi.

Buffalo Sabres - stanno continuando il loro processo di costruzione: giovani interessanti come Dylan Cozens, Jack Quinn e difensori promettenti. Il portiere è punto critico, deve fornire garanzie per far fare il salto alla squadra. Il mercato è stato cauto ma con varie idee per migliorare il back end e aumentare la pressione offensiva. Sono outsider reali per una wild card, se tutto gira per il verso giusto.

Montreal Canadiens - hanno alcune stelle in ascesa e un coach che spinge per sviluppo giovanile. Il roster però ha zone grigie: profondità limitata nelle seconde e terze linee, qualche dubbio sul portiere. Se i giovani (specie tra i difensori) esplodono, possono creare sorprese, ma difficilmente saranno nel gruppo dei top early contender.

Ottawa Senators - tentano un’altra stagione di crescita ragionata. Brady Tkachuk come capitano è uno dei motivatori principali e la linea giovane difensiva con Thomas Chabot, più il ricorso a veterani sporadici, conferisce equilibrio. Organizzazione societaria e potenziali problemi d’infermeria restano le incognite. Playoff possibili come sogno, ma realisticamente sono in lotta per zona wild card.

Metropolitan Division — Carolina Hurricanes - sono chiamati a confermare la propria solidità difensiva e la profondità offensiva. Con ragazzi come Sebastian Aho e Andrei Svechnikov, uniti ad una lines-depth robusta, hanno lo sviluppo giusto per avanzare. Il coach è abituato a far rendere bene anche i giocatori meno noti. Se il portiere principale ritorna ai livelli attesi, sono da considerare tra i candidati forti.

New York Rangers - vogliono riscattare una stagione che poteva dare di più; con Artemi Panarin e Alexis Lafrenière come riferimenti offensivi, e con Trocheck che sta mostrando segnali di ritorno al top, hanno mezzi per imporsi. Il reparto difensivo e il portiere restano zone da monitorare. Nuove aggiunte e la struttura societaria suggeriscono ambizione, ma ci sarà pressione.

New Jersey Devils - hanno un giovane nucleo interessante, con prospetti come Jack Hughes (se confermato), più recenti arrivi che possono dare scoring. Il breakout di Arseniy Gritsyuk sarà monitorato con interesse; la profondità offensiva è migliorata, ma in difesa e portierato mancano certezze. Probabile che lottino per wild card, con potenziale alto ma anche rischi.

Philadelphia Flyers - sono in fase di ricostruzione ma con elementi di spicco: Matvei Michkov come giovane promessa, qualche veterano per guidare il gruppo e miglioramenti nel coaching staff che dovrebbero aiutare. Forse manca ancora qualcosa per competere con i top di division, ma se i breakout arrivano, possono sorprendere. Obiettivo realisticamente zona playoff inferiore / wild card.

Pittsburgh Penguins - fanno affidamento su veterani e sulla capacità di sfruttare momenti chiave: l’esperienza serve, ma il rinnovo generazionale è necessario. Dipendenza ancora grossa da giocatori principali; se la profondità non migliora, rischiano troppi vuoti quando infortuni o cali arrivano. Buone occasioni nelle partite ravvicinate, ma serve un portiere solido.

Washington Capitals - con Alex Ovechkin che torna per la 21ª stagione, Washington cerca ancora di rimanere competitiva. Hanno bisogno che le nuove leve emergano e che il reparto difensivo migliori. Attaccanti veterani possono ancora pesare, ma servono performance più regolari. Wild card possibile, ma non partono tra i favoriti della division.

New York Islanders - restano una squadra ostica, con coach che dà priorità a compattezza difensiva e gioco fisico. Manca però ancora qualcosa in attacco in termini di produttività costante. Se il portiere regge e le linee inferiori producono punti, possono lottare per qualcosa; ma le aspettative devono essere contenute.

Central Division — Colorado Avalanche - si confermano una delle squadre più temute: Nathan MacKinnon è sempre tra i migliori, e il supporting cast cerca di tenere il passo. Difesa forte, attacchi veloci, e un portiere che fa la differenza renderanno gli Avs contendenti forti al titolo. Devono però gestire infortuni e la fatica, dato che la profondità viene testata specialmente nelle serie dei playoff.

Dallas Stars - hanno aggiunto scorer e continuano a contare su linee prolifiche. Mikko Rantanen è uno dei giocatori chiave, con altri giocatori che devono fare il salto di qualità nei momenti caldi. La squadra ha densità offensiva e una difesa decente, ma deve migliorare in special teams e portierato. Possono essere outsider forti per la Conference.

Minnesota Wild - hanno una buona stagione regular, ma è caduta nei playoff; 2025-26 serve consolidamento. Kirill Kaprizov è il leader offensivo, mentre l’arrivo di Vladimir Tarasenko cerca di rafforzare la profondità; il goalie Filip Gustavsson ha firmato una estensione e rappresenta una certezza nel net. Le special teams restano il punto debole, e se non migliorano, limiteranno le ambizioni. Possono essere in corsa per wild card alta.

Winnipeg Jets - stanno cercando di cogliere la finestra di opportunità: talento offensivo, buone core difensive e portiere solido sono le basi. Se il supporting cast regge e non ci sono problemi infortuni, possono puntare a posizioni alte. Come sempre, la chiave sarà bilanciare attacco e difesa nei momenti decisivi.

St. Louis Blues - cercano continuità dopo qualche stagione altalenante. Hanno talenti ma devono ridefinire alcune linee offensive e trovare un portiere di fiducia se vogliono fare un salto nei playoff. Possono vincere partite importanti, ma la costanza sarà la vera sfida.

Chicago Blackhawks - è ricostruzione con Connor Bedard che illumina il futuro. Anche Frank Nazar è uno da tenere d’occhio. Però la squadra nel complesso è debole per competere ora: profondità, difesa, portierato sono in gran parte da costruire. Probabilmente non lotteranno per i playoff quest’anno, ma progresso atteso.

Nashville Predators - ha fatto un mercato ambizioso, con stamkos, Marchessault, Skjei, ma l’anno passato è andato male. Il rebound da quella stagione è fondamentale: maggiore scoring di profondità, miglior portiere, e coesione saranno le chiavi. Sono una squadra che può alzare il profilo rispetto all’ultimo campionato, ma non sono ancora da quota top.

Pacific Division — Edmonton Oilers - punta a massimizzare il potenziale offensivo con Connor McDavid, Leon Draisaitl e una serie di supporti che devono dare risposta nei momenti di pressione. La difesa e la profondità sono i punti che determinano se possono arrivare fino in fondo. Se il goalie principale regge e il coaching staff mantiene energia, sono fra i candidati più seri alla Stanley Cup.

Vegas Golden Knights - rimane una potenza, con grandissima esperienza da entrambe le parti del ghiaccio. Aggiunte di rilievo e rotazioni ben bilanciate, con giocatori che sanno gestire momenti difficili. Devono comunque mantenere il livello altissimo di prestazioni nei playoff, dove anche piccole debolezze vengono punite.

Vancouver Canucks - hanno talento offensivo e alcuni difensori giovani dal grande potenziale. Il portiere è una incognita, ma se migliorano difesa e special teams possono essere pericolosi soprattutto in casa. Potrebbero lottare per wild card se continuo, ma non partono da favoritissimi.

Los Angeles Kings - cercano di rinforzare il già valido nucleo con migliori risposte in terza e quarta linea e portiere stabile. Il potenziale c’è, ma serve che il supporting cast migliori. Se succede, sono da considerare come team a sorpresa in playoff.

Calgary Flames: hanno buoni talenti ma devono migliorare la costanza. Rendimenti casa/fuori, special teams, e resistenza fisica per periodi chiave della stagione sono aspetti decisivi. Possono dare fastidio, ma difficilmente saranno tra i top 3 della division.

Anaheim Ducks - si trovano in una fase di ricostruzione. Hanno giovani promettenti, ma esperienza limitata, profondità sottodimensionata e portiere che deve crescere. Obiettivo: guadagni di esperienza, qualche partita positiva, evitare crolli lunghi.

Seattle Kraken - hanno mostrato che possono essere competitivi, ma l’infortunio del difensore Ryker Evans nelle prime settimane (6-8 settimane) sarà un test per la profondità difensiva. Sono squadra che può imporre, ma rischiano in trasferta e nei back-to-back. Wild card raggiungibile con condizioni favorevoli.

San Jose Sharks - continuano il rebuild con Macklin Celebrini come faro giovane: è probabilmente il giocatore più eccitante del loro futuro. Ma per vincere serve che arrivino altri progressi: portiere, difesa, second-line scoring, maturità di squadra. Probabilmente non faranno playoff, ma stagione utile per crescita e speranza a lungo termine.