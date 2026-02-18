derbyderbyderby streaming PSG-Metz in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1

PSG-Metz in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1

Segui PSG-Metz in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Redazione Derby Derby Derby

PSG-Metz è in programma al Parco dei Principi sabato 21 febbraio alle ore 21,05. I padroni di casa secondi in classifica ospitano il fanalino di coda in una gara sulla carta scontata. Ecco i nostri consigli per vedere il match valido per la 23esima giornata di Ligue 1.

Dopo il ko per 3-1 in casa del Rennes il PSG è di nuovo scivolato al secondo posto in classifica a -1 dal Lens. Ma questo weekend i 3 punti sembrano assicurati visto che nella capitale sbarca il Metz ultimissimo in classifica e già a -9 dalla salvezza.

Dove vedere PSG-Metz in diretta TV e streaming gratis

PSG-Metz sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Ligue 1. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare PSG-Metz di Ligue 1 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.

