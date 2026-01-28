Raptors-Knicks in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Raptors-Knicks in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 01:32)

Fra i match più attesi ad est in questa settimana NBA c'è quello fra Raptors e Knicks. Alla Scotia Bank Arena di Toronto infatti si affrontano la terza e la quarta in classifica nella eastern conference. Palla a due mercoledì 28 gennaio all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Raptors-Knicks sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video

Raptors-Knicks, divisional match — Con 29 vittoria e 19 sconfitte i Raptors sono secondi nell'atlantic dietro ai Celtics e davanti proprio ai Knicks. I canadesi arrivano da 4 successi di fila, ultimo dei quali 103-101 in casa dei campioni in carica dei Thunder grazie anche alla doppia doppia di Quickley.

I Knicks viaggiano a 27W e 18L quindi a ridosso dei Raptors. Anche i newyorkesi, che hanno in Towns il miglior rimbalzista della lega con una media di 11,4, arrivano due successi di fila, ultimo dei quali 112-109 in trasferta contro i Sixers. Interessante noate come NY sia imbattuta contro Toronto da 10 scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Raptors-Knicks — Raptors che scelgono Barrett playmkaer, Quickley guardia, Barnes e Ingram ali con Mamukelashvili centro. Knicks che rispondono con Bridges play, Brunson guardia, Anunoby ala piccola, Hart ala grande e Towns numero 5.

TORONTO RAPTORS - Barrett, Quickley, Barnes, Ingram, Mamukelashvili. All. Rajakovic

NEW YORK KNICKS - Bridges, Brunson, Anunoby, Hart, Towns. All. Brown