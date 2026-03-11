Real Madrid-Elche, match valido per la 28esima giornata di Liga è in programma sabato 14 marzo alle ore 21. La gara del Santiago Bernabeu vede i blancos secondi i classifica ospitare la quartultima forza del torneo. Ecco come seguire l'evento.
Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga
Il Real Madrid è secondo in Liga a -4 dal Barcellona. Dopo 2 ko consecutivi le merengues sono tornate alla vittoria in campionato battendo nell'ultimo turno il Celta 2-1 nel finale. Elche quartultimo in classifica con un solo punto dalla zona retrocessione. La squadra arriva dalla sconfitta 2-1 nella tana del Villarreal.
Dove vedere Real Madrid-Elche in diretta TV e streaming gratis—
Real Madrid-Elche sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Real Madrid-Elche di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
