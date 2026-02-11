Il Real Madrid è sempre secondo in classifica a -1 dal Barcellona e arriva dalla convincente vittoria in trasferta per 2-0 sul Valencia. La Real Sociedad , che sta vivendo un buon momento di forma in campionato, è ottava e nell'ultimo weekend ha sconfitto 3-1 in casa l'Elche.

Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta TV e streaming gratis

Real Madrid-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Real Madrid-Real Sociedad di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.