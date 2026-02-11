Real Madrid-Real Sociedad si gioca sabato 14 febbraio e sarà valida per la 24esima giornata di Liga spagnola. Al Bernabeu scenderanno in campo la seconda contro l'ottava in classifica. Calcio d'inizio alle ore 21. In questo articolo ti spieghiamo come seguire la gara.
Real Madrid-Real Sociedad: diretta streaming gratis, dove vedere il match
Il Real Madrid è sempre secondo in classifica a -1 dal Barcellona e arriva dalla convincente vittoria in trasferta per 2-0 sul Valencia. La Real Sociedad, che sta vivendo un buon momento di forma in campionato, è ottava e nell'ultimo weekend ha sconfitto 3-1 in casa l'Elche.
Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta TV e streaming gratis—
Real Madrid-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Real Madrid-Real Sociedad di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
