Real Sociedad-Siviglia in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Liga

La Real Sociedad si presenta a questo match casalingo ultima in classifica con 6 punti alla pari con Oviedo e Girona. La sqiuadra basca nell'ultima giornara ha pareggiato a Vigo 1-1 contro il Celta. Il Siviglia sta invece andando decisamente meglio dei rivali. Gli andalusi sono noni con 13 punti ma nell'ultimo weekend hanno perso 3-1 in casa contro il Mallorca.

Dove Real Sociedad-Siviglia in diretta TV e streaming gratis

Real Sociedad-Siviglia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 e DAZN.