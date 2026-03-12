derbyderbyderby streaming Rennes-Lille in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1

Rennes-Lille in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1

Segui Rennes-Lille in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Ligue 1 francese
Rennes-Lille è il posticipo domenicale della 26esima giornata di Ligue 1. La sfida del Roazhon Park è in programma il 15 marzo alle ore 20,45 e vede sffrontarsi la quinta e la sesta in classifica in una gara delicata per la zona europea.

Il Rennes è quinto in classifica con 43 punti 3 in meno della zona Champions. I rossoneri arrivano da 4 vittorie di fila, ultima delle quali 4-0 in casa del Nizza. Lille a -2 dai rivali che quindi sogna vittoria e sorpasso. Il LOSC è in un buon momento di forma anche se nell'ultimo turno non è andato oltre l'1-1 interno contro il Lorient.

Dove vedere Rennes-Lille in diretta TV e streaming gratis

Rennes-Lille sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Ligue 1. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Rennes-Lille di Ligue 1 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.

