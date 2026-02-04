derbyderbyderby streaming Rockets-Celtics: dove vedere la partita NBA in streaming gratis e diretta TV

BASKET IN STREAMING

Rockets-Celtics: dove vedere la partita NBA in streaming gratis e diretta TV

Rockets-Celtics: dove vedere la partita NBA in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Rockets-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Quella fra Rockets e Celtics è senza dubbio una delle sfide più attese della mid-week di NBA. Il match del Toyota Center di Houston infatti oltre a mettere di fronte due roster iconici vede sul parquet rispettivamente la quarta forza nella eastern conference e la seconda nella western. Palla a due mercoledì 4 febbraio alle 2 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Guarda ora Rockets-Celtics gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta l'NBA in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Rockets-Celtics in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Rockets-Celtics in diretta TV e streaming gratis

—  

Rockets-Celtics sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Rockets-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Celtics in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Rockets-Celtics nella sezione Live Streaming.

    • Rockets-Celtics, big match di NBA

    —  

    Sia Houston che Boston sono seconde nelle rispettive division. Andando nello specifico i Rockets con 31-17 si stanno giocando il testa a testa nella southest con gli Spurs mentre i Celtics che viaggiano a 31-18 sono spalla a spalla nell'atlantic con i Knicks. Sia Houston che Boston inoltre sono fra le migliori difese del torneo.

    I Rockets arrivano da 3W di fila, ultima delle quali 118-14 in trasferta contro Indiana con un Sengun super con 39 punti e 16 rimbalzi. I Celtics hanno collezionato due vittorie di fila, ultima delle quali 107-79 in casa contro i Bucks grazie anche alla doppia doppia di Brown. Le due formazioni si sono scontrate a campi invertiti a novembre con successo dei Rcokets 128-101.

    Rockets-Celtics: dove vedere la partita NBA in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Celtics a caccia della terza vittoria consecutiva (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Rockets-Celtics

    —  

    Rockets in campo con Nembhard playmaker, Nesmith guardia, Furphy ala piccola, Siakam ala grande e Huff centro. Celtics che rispondono con White playmaker, Pritchard guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

    HOUSTON ROCKETS - Nembhard, Nesmith, Furphy, Siakam, Huff. All. Udoka

    BOSTON CELTICS - White, Pritchard, Brown, Hauser, Queta. All. Mazzulla

    Non perdere l’occasione di seguire Rockets-Celtics in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'NBA

    Vivi ogni canestro canestro di Rockets-Celtics in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    NBA, Knicks-Nuggets: diretta tv e streaming live del match
    Valencia-Athletic Club, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA