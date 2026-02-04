Rockets-Celtics: dove vedere la partita NBA in streaming gratis e diretta TV

Segui Rockets-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

4 febbraio 2026

Quella fra Rockets e Celtics è senza dubbio una delle sfide più attese della mid-week di NBA. Il match del Toyota Center di Houston infatti oltre a mettere di fronte due roster iconici vede sul parquet rispettivamente la quarta forza nella eastern conference e la seconda nella western. Palla a due mercoledì 4 febbraio alle 2 della notte italiana.

Rockets-Celtics, big match di NBA — Sia Houston che Boston sono seconde nelle rispettive division. Andando nello specifico i Rockets con 31-17 si stanno giocando il testa a testa nella southest con gli Spurs mentre i Celtics che viaggiano a 31-18 sono spalla a spalla nell'atlantic con i Knicks. Sia Houston che Boston inoltre sono fra le migliori difese del torneo.

I Rockets arrivano da 3W di fila, ultima delle quali 118-14 in trasferta contro Indiana con un Sengun super con 39 punti e 16 rimbalzi. I Celtics hanno collezionato due vittorie di fila, ultima delle quali 107-79 in casa contro i Bucks grazie anche alla doppia doppia di Brown. Le due formazioni si sono scontrate a campi invertiti a novembre con successo dei Rcokets 128-101.

I probabili quintetti di partenza di Rockets-Celtics — Rockets in campo con Nembhard playmaker, Nesmith guardia, Furphy ala piccola, Siakam ala grande e Huff centro. Celtics che rispondono con White playmaker, Pritchard guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

HOUSTON ROCKETS - Nembhard, Nesmith, Furphy, Siakam, Huff. All. Udoka

BOSTON CELTICS - White, Pritchard, Brown, Hauser, Queta. All. Mazzulla