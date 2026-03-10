Rockets-Raptors in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA

Segui Rockets-Raptors in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 01:02)

Il Toyota Center di Houston ospita uno dei match più interessanti di questo inizio di settimana in NBA fra Rockets e Raptors. In campo infatti si sfidano la quarta forza nella western conference contro la quinta nella eastern. Palla a due prevista per martedì 10 marzo all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Rockets-Raptors in diretta TV e streaming gratis — Rockets-Raptors sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Rockets-Raptors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Raptors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Rockets-Raptors nella sezione Live Streaming.

Rockets-Raptors, tutto quello che devi sapere sul match — Houston arriva a questa gara con un record in positivo di 39 vittorie e 24 sconfitte che gli sta garantendo il secondo posto nella southwest grazie anche alla seconda miglior difesa e al miglior pacchetto di rimbalzisti della lega. I Rockets alternano W-L da 5 match di fila e arrivano dal pesante ko 145-120 contro gli Spurs con Durant e Thompson unici a salvarsi.

Toronto viaggia al 57% di successi ovvero 36 contro 27 sconfitte ed è terza nell'atlantic division dietro a Celtics e Knicks. I canadesi dopo due ko consecutivi sono tornati alla vittoria battendo 122-92 i Mavericks con un Barrett top scorer con 31 punti. Nell'unico precedente stagionale successo in trasferta dei texani.

I probabili quintetti di partenza di Rockets-Raptors — Rockets in campo con Eason playmaker, Thompson guardia, Smith ala piccola, Durant ala grande e Sengun centro. Raptors che rispondono con Quickley play, Barrett guardia, Ingram ala piccola, Barnes ala grande e Poeltl numero 5.

HOUSTON ROCKETS - Eason, Thompson, Smith, Durant, Sengun. All. Udoka

TORONTO RAPTORS - Quickley, Barrett, Ingram, Barnes, Poeltl. All. Rajakovic