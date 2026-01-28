derbyderbyderby streaming Rockets-Spurs live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Rockets-Spurs live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Rockets-Spurs in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
La notte NBA di mercoledì 28 gennaio si chiude col match più atteso ovvero il derby tra Rockets e Spurs. Il divisional match della southwest  vede affrontarsi la seconda contro la prima della division in una partita dove può davvero accadere di tutto. Palla a due alle ore 3,30.

Dove vedere Rockets-Spurs in diretta TV e streaming gratis

Rockets-Spurs sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Rockets-Spurs sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Spurs in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Rockets-Spurs nella sezione Live Streaming.

    • Rockets-Spurs, derby del Texas

    I Rockets viaggiano a 28W e 16L e occupano così la quarta posizione nella western conference. Houston arriva da due success di fila, ultimo dei quali 108-99 contro i Grizzlies con Durant e Sengun che in due hanno segnato oltre la metà dei punti della squadra.

    Spurs a quota 31-15 e quindi secondo ad ovest. San Antonio ha perso però 2 delle ultime 3 gare e arriva dal ko interno 93-104 contro i Pelicans dove nessun giocatore del roster neroargento ha raggiunto i 20 punti. In campo le due migliori formazioni nei rimbalzi totali. Questo è il terzo derby stagionale e al momento il conteggio è di parità.

    Gli Spurs difendono la vetta nella southwest (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Rockets-Spurs

    Rockets che scelgono Thompson playmaker, Eason guardia, Durant ala piccola, Smith ala grade e Sengun centro. Spurs che rispondono con Fox play, Castle guardia, Champagnie e Barnes ali e Wembanyama numero 5.

    HOUSTON ROCKETS - Thompson, Eason, Durant, Smith, Sengun. All. Udoka.

    SAN ANTONIO SPURS - Fox, Castle, Champagnie, Barnes, Wembanyama. All. Johnson

