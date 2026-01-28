Rockets-Spurs live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Rockets-Spurs in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 03:08)

La notte NBA di mercoledì 28 gennaio si chiude col match più atteso ovvero il derby tra Rockets e Spurs. Il divisional match della southwest vede affrontarsi la seconda contro la prima della division in una partita dove può davvero accadere di tutto. Palla a due alle ore 3,30.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Rockets-Spurs in diretta TV e streaming gratis — Rockets-Spurs sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Rockets-Spurs sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Spurs in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Rockets-Spurs nella sezione Live Streaming.

Rockets-Spurs, derby del Texas — I Rockets viaggiano a 28W e 16L e occupano così la quarta posizione nella western conference. Houston arriva da due success di fila, ultimo dei quali 108-99 contro i Grizzlies con Durant e Sengun che in due hanno segnato oltre la metà dei punti della squadra.

Spurs a quota 31-15 e quindi secondo ad ovest. San Antonio ha perso però 2 delle ultime 3 gare e arriva dal ko interno 93-104 contro i Pelicans dove nessun giocatore del roster neroargento ha raggiunto i 20 punti. In campo le due migliori formazioni nei rimbalzi totali. Questo è il terzo derby stagionale e al momento il conteggio è di parità.

I probabili quintetti di partenza di Rockets-Spurs — Rockets che scelgono Thompson playmaker, Eason guardia, Durant ala piccola, Smith ala grade e Sengun centro. Spurs che rispondono con Fox play, Castle guardia, Champagnie e Barnes ali e Wembanyama numero 5.

HOUSTON ROCKETS - Thompson, Eason, Durant, Smith, Sengun. All. Udoka.

SAN ANTONIO SPURS - Fox, Castle, Champagnie, Barnes, Wembanyama. All. Johnson