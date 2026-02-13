Segui Sassari-Tortona in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

Redazione Derby Derby Derby 13 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 15:19)

Domenica pomeriggio di grande basket con Sassari-Tortona come match fra i più incerti ed equilibrati. La sfida del Serradimigni, valida per la 20esima giornata di LBA, vede i sardi 13esimi in classifica ospitare i piemontesi quinti. Palla a due prevista il 15 febbraio alle ore 16 e noi ti spieghiamo come seguire il match in tempo reale.

Sassari-Tortona sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e DAZN

Sassari-Tortona, come stanno i due team? — Stagione a dir poco tribolata quella di Sassari che in campionato, con un record di 6 vinte e 12 perse, è terzutima in classifica e al momento distante dalla zona playoff. I sardi hanno perso 4 delle utime 5 partite e arrivano dal ko 92-76 in casa di Udine con Buie unico a salvarsi con 15 punti.

Ben differente l'annata di Tortona che ad oggi occupa il quinto posto in classifica e che quindi ha decisamente vive le chance di playoff grazie ad un bilancio di 11-7. Tortona arriva dalla bella vittoria casalinga 104-99 contro Trieste con un Hubb spettacolare autore di 37 punti. Nel girone di andata successo di Tortona ma con l'ausilio del tempo supplementare.

I probabili quintetti di partenza di Sassari-Tortona — Sassari in campo con Visconti playmaker, Buie guardia, Thomas ala piccola, Beliauskaks ala grande e Vincini centro. Tortona che risponde con Manjon in regia, Vital guardia, Strautins e Gorham ali con Olejniczak numero 5.

DINAMO SASSARI - Visconti, Buie, Thomas, Beliauskaks, Vincini. All. Mrsic

TORTONA - Manjon, Vital, Strautins, Gorham, Olejniczak. All. Fioretti