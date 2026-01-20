Segui Sixers-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 00:44)

Apriamo la nuova settimana di NBA con la preview tra Sixers e Suns, match che vede la sesta nella classifica della eastern conference sfidare la settima nella western. Palla a due al Xfinity Mobile Arena martedì 20 gennaio all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Sixers-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Le statistiche pre match di Sixers-Suns — Con 22 vittorie e 18 sconfitte i Sixers sono solo quarti nell'atlantic division ma nonostante questo occupano la sesta poszione nella conference trascinati anche da un Maxey da 30.3 punti a serata. Phila arriverà al match contro i Suns in back to back vista la gara interna di questa notte contro i Pacers. I Sixers sono chiamati a evitare la terza sconfitte consecutiva, dopo il doppio ko nella mini-serie contro i Cavs.

I Suns viaggiano a 25w e 17L e si stanno pericolosamente avvicinado ai Lakers nel testa al primo posto della pacific. Anche Phoenix arrivarà alla sfida contro i Sixers in back to back andando a giocare 24 ore prima in casa dei Nets. Nell'ultimo match giocato Phoenix ha vinto 106-99 in trasferta contro i Knicks con Booker top scorer con 27 punti. Sixers e Suns si sono affrontate due settimane fa sempre in quel di fila con successo di 10 punti per gli ospiti.

I probabili quintetti di partenza di Sixers-Suns — Phila in campo con Maxey playmaker, Edgecombe guardia, George e Barlow ali ed Embiid centro. Suns che rispondono con Booker play, Gillespie guardia, O'Neale ala piccola, Brooks ala grande e Williams centro.

PHILADELPHIA 76ERS - Maxey, Edgecombe, George, Barlow, Embiid. All. Nurse

PHOENIX SUNS - Booker, Gillespie, O'Neale, Brooks, Williams. All. Ott