Segui Sixers-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Apriamo la nuova settimana di NBA con la preview tra Sixers e Suns, match che vede la sesta nella classifica della eastern conference sfidare la settima nella western. Palla a due al Xfinity Mobile Arena martedì 20 gennaio all'1 di notte orario italiano.

Dove vedere Sixers-Suns in diretta TV e streaming gratis

Sixers-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Sixers-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Sixers-Suns in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Sixers-Suns nella sezione Live Streaming.

    • Le statistiche pre match di Sixers-Suns

    Con 22 vittorie e 18 sconfitte i Sixers sono solo quarti nell'atlantic division ma nonostante questo occupano la sesta poszione nella conference trascinati anche da un Maxey da 30.3 punti a serata. Phila arriverà al match contro i Suns in back to back vista la gara interna di questa notte contro i Pacers. I Sixers sono chiamati a evitare la terza sconfitte consecutiva, dopo il doppio ko nella mini-serie contro i Cavs.

    I Suns viaggiano a 25w e 17L e si stanno pericolosamente avvicinado ai Lakers nel testa al primo posto della pacific. Anche Phoenix arrivarà alla sfida contro i Sixers in back to back andando a giocare 24 ore prima in casa dei Nets. Nell'ultimo match giocato Phoenix ha vinto 106-99 in trasferta contro i Knicks con Booker top scorer con 27 punti. Sixers e Suns si sono affrontate due settimane fa sempre in quel di fila con successo di 10 punti per gli ospiti.

    Sixers-Suns in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di basket NBA- immagine 5
    Suns a caccia dei Lakers nella vetta della pacific (Photo by Zhizhao Wu/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Sixers-Suns

    Phila in campo con Maxey playmaker, Edgecombe guardia, George e Barlow ali ed Embiid centro. Suns che rispondono con Booker play, Gillespie guardia, O'Neale ala piccola, Brooks ala grande e Williams centro.

    PHILADELPHIA 76ERS - Maxey, Edgecombe, George, Barlow, Embiid. All. Nurse

    PHOENIX SUNS - Booker, Gillespie, O'Neale, Brooks, Williams. All. Ott

