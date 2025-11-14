Spurs-Warriors live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Spurs-Warriors in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 03:44)

San Antonio Spurs e Golden State Warriors tornano in campo a 48 ore di distanza dell'ultimo match. La nuova sfida del Frost Bank Center è in programma venerdì 14 novembre alle ore 3,30 della notte italiana e vede scontrarsi la terza contro la nona nella western conference.

Guarda Spurs-Warriors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Spurs-Warriors in diretta TV e streaming gratis — Spurs-Warriors sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Spurs-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Spurs-Warriors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Spurs-Warriors nella sezione Live Streaming.

Preview San Antonio Spurs-Golden State Warriors — San Antonio è prima in southwest division col 72% di vittorie ovvero un record di 8-3. Diverso il passo di Golden State, terza nella pacific con 7 vittorie e 6 sconfitte. Interessante notare come Spurs e Warriors si sono affrontate solo 48 ore fa con il successo esterno dei californiani per 125-120 grazie a un secondo e terzo quarto super e con un Curry scatenato con 46 punti,

I probabili quintetti di partenza di Spurs-Warriors — Spurs e Warriors potrebbero scendere in campo con gli stessi quintetti di 48 ore fa: San Antonio con Fox playmaker, Castle guardia, Vassell e Barnes ali e Wenbanyama centro. Golden State con Moody play, Curry guardia, Butler ala piccola, Richard ala grande e Green numero 5.

SAN ANTONIO SPURS - Fox, Castle, Vassell, Barnes, Wenbanyama. All. Johnson

GOLDEN STATE WARRIORS - Moody, Curry, Butler, Richard, Green. All. Kerr.

Non perdere l’occasione di seguire Spurs-Warriors in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Spurs-Warriors in streaming live gratis su Bet365!