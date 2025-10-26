Steelers-Packers live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Steelers-Packers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul sunday night di NFL

Redazione Derby Derby Derby 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:04)

Il sunday night della week 8 di NFL sarà Pittsburgh Steelers-Green Bay Packers. Il match del Acrisure Stadium, fra la quinta squadra della AFC e la prima nella classifica della NFC si terrà nella notte fra domenica 26 e lunedì 27 ottobre all'1,20.

Steelers-Packers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Verso Steelers-Packers, i numeri pre match del Sunday Night — L'arrivo di Aaron Rodgers ha rilanciato le aspirazioni di un team storico come quello degli Steelers. I terrible towels di coach Tomlin (ormai una istituzione da queste parti) sono primi in AFC north con 4 vittorie e 2 sconfitte, nonostante la sconfitta divisionale nello scorso turno 33-31 contro i Bengals in trasferta. La squadra della Pennsilvanya va a caccia della terza vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico.

A Pittsburgh arriva, record alla mano, la miglior squadra della NFC, ovvero i Packers di coach LeFleur. Green Bay comanda la conference con 4 vittorie 1 sconfitta e arriva da 2 W di fila di cui l'ultimo 27-23 in casa dei Cardinals. Pttisburgh e GB non si affrontano in regular season dal novembre 2o23 quando la vittoria andà agli Steelers 23-19.

I quarterback titolari di Steelers-Packers — Gara dai mille significati per Aaron Rodgers, ora agli Steelers ma qb di Green Bay dal 2005 al 2022 con la cui casacca ha vinto anche un Super Bowl. In questa sua nuova esperienza in giallonero A-Rod viaggia a 14 touchdown e 5 intercetti. A guidare l'attacco dei Packers è colui che ha preso proprio il posto di Rodgers nel 2023, cioè Jordan Love. Il qb dei cheese heads in questa stagione ha totalizzato 10 td e 2 intercetti.

