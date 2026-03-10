Segui Bucks-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Nel programma del martedì notte di NBA c'è anche spazio per Blazers-Hornets, match che si giocherà al Moda Center di Portland con palla a due il 10 marzo alle 3 di notte orario italiano. In campo la decima forza ad ovest contro la decima ad est. Qui ti spieghiamo come vivere dal tuo device preferito.

Tutte le informazioni su Blazers-Hornets — Sia Portland che Charlotte al momento occupano l'ultimo posto utile per l'accesso ai play-in nelle rispettive conference. Blazers quarti nella northwest con 31 vinte e 34 perse e vittoriosi 131-11 in casa contro Indiana grazie anche a un Henderson da 28 punti.

Anche gli Hornets sono quarti nella loro division (la southeast) con 32 W e 33 L. Dopo una serie di successi di fila gli ospiti hanno inanellato due ko consecutiv, ultimo dei quali 111-99 in quel di Phoenix con Ball unico a superare i 20 punti. Le due formazioni si sono affrontate a fine febbraio a campi inverti con successo interno di Charlotte.

I probabili quintetti di partenza di Blazers-Hornets — Blazers sul parquet con Holiday playmaker, Camara guardia, Avdija e Grant ali e Clingan centro. Hornets che rispondono con Knueppel play, Ball guardia, Bridges ala piccola, Miller ala grande con Diabate numero 5.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Holiday, Camara, Avdija, Grant, Clingan. All. Splitter

CHARLOTTE HORNETS - Knueppel, Ball, Bridges, Miller, Diabate. All. Lee