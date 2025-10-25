Segui Broncos-Cowboys in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 25 ottobre - 21:00

Domenica 26 ottobre con kick off alle ore 21 è in programma Denver Broncos-Dallas Cowboys. Il match dell'Highmile Stadium è valido per la week 8 di NFL e vede affrontarsi la terza forza in AFC contro la decima in NFC.

Broncos-Cowboys, big match della week 8 di NFL — Sean Payton sta cambiando le sorte di Denver. La squadra del Colorado è una di quelle che è maggiormente migliorata rispetto alla scorsa stagione e ad oggi comanda la AFC west con 5 vittorie e 2 socnfitte grazie anche a una grande intensità in difesa con 34 sack messia a segno. I Broncos arrivano da 4 W di fila, ultima delle quali più sofferta del previsto 33-32 contro i Giants.

Nel catino dell'Highmile arrivano i Cowboys squadra che invece, al contrario di Denver sta sotto performando in relazione alle aspetative. I ragazzi di coach Schottenheimer sono secondi in NFC east con 3 vinte e 3 perse a due lunghezze dagli Eagles e ad oggi sarebbero fuori dai playoff. Dallas arriva comunque dalla larga vittoria sui Commanders 44-20. Denver è la bestia nera di Dallas: 5 vittorie di fila negli ultimi precedenti con i Cowboys che non battono i rivali addirittura dal 2011.

I quarterback titolari di Broncos-Cowboys — Alla sua seconda stagione da Pro in NFL, Bo Nix è già l'idolo di Denver. Le sue statistiche stagionali parlano di 14 touchdown e 4 intercetti. Dall'altra parte c'è il franchise qb dei Cowboys, Dak Prescott. Il numero 4 dei texani ha numeri pazzeschi come al solito: 17 td e 3 intercetti.

