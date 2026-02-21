Streaming Bulls-Pistons | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Segui Bulls-Pistons in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 00:26)

Il weekend NBA ci regala un super match nella central division fra Bulls e Pistons. La gara dello United Center vede due formazioni in stati di forma opposti in una sfida fra la dodicesima forza nella eastern conference e chi invece il gruppo lo guida al primo posto. Palla a due sabato 21 febbraio alle 2 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bulls-Pistons in diretta TV e streaming gratis — Bulls-Pistons sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bulls-Pistons sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Pistons in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bulls-Pistons nella sezione Live Streaming.

Bulls-Pistons, divisional match nella central — Con 24 vittorie e 32 sconfitte Chicago è solo quarta nella central division e il filotto di sconfitte che ha tuttora aperto al momento la terrebbe fuori anche dai play-in. L'ultima caduta è arrivata nel match casalingo contro Toronto per 101-110 con Simons unico a toccare quota 20 punti.

Pistons che invece stanno dominando divisione e conference con un passo di 41W e 13L. A differenza dei rivali Detroit arriva da 4 successi di fila, ultimo dei quali 126-111 in trasferta contro i Knicks, dove ha brillato Cunningham con 41 punti e 13 assist. Bulls e Pistons si sono affrontare 3 volte in stagione con un bilancio di 2-1 per Detroit.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Pistons — Bulls in campo con Giddey playmaker, Simons guardia, Okoro e Buzelis ali con Smith centro. Pistons che rispondono con Robinson play, Cunningham guardia, Harris ala piccola, Thompson ala grande e Reed numero 5.

CHICAGO BULLS - Giddey, Simons, Okoro, Buzelis, Smith. All. Donovan

DETROIT PISTONS - Cunningham, Harris, Thompson, Reed. All. Bickerstaff