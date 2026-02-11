Segui Lione-Valencia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Nella giornata che vede anche un altro scontro Spagna-Francia ecco in campo Valencia e Lione per la 28esima giornata di Eurolega. Se non è un testa-coda poco ci manca visto che sul parquet della Roig Arena scendono la terza contro l'ultima in classifica. Palla a due giovedì 12 febbraio alle ore 20,30.

Qui Valencia, Qui Lione — Il Valencia è la vera sorpresa in positivo di questa regular season. La squadra della costa brava è terzo con un record di 17 W e 10 L e nell'ultima giornata ha sbancato la tana dell'Hapoel Tel Aviv vincendo all'overtime 104-99. Il Valencia va inoltre a caccia del quinto successo di fila in casa in match ufficiali.

Lione tristemente fanalino di coda della classifica con sole 7 vittorie in 27 gare giocate e con 4 ko nelle ultime 5 gare. I francesi nello specifico arrivano dal ko interno 76-77 contro Milano nonostante Angola top scorer di serata con 23 punti. Nello scontro diretto giocato nel girone di andata successo valenciano 80-77.

I probabili quintetti di partenza di Valencia-Lione — Valencia in campo con Thompson playmaker, Montero guardia, Reuvers ala piccola, Taylor ala grande e Pradilla centro. Lione che risponde con Watson play, Seljaas guardia, Eboua e Traore ali con Angola numero 5.

VALENCIA - Thompson, Montero, Reuvers, Taylor, Pradilla. All. Sanchez Pedro

LIONE - Watson, Seljaas, Eboua, Traore, Angola. All. Poupet