Hornets-Thunder: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di NBA.

Sabato 15 novembre all'1 della notte italiana il programma NBA ci offre Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder. Il match dello Spectru Center mette di fronte una delle peggiori squadre a est contro la capolista della western conference.

Hornets-Thunder, come arrivano i due team a questa sfida — Gli Hornets sono quarti nella propria division, la suothwest, con un bilancio di 4 vittorie e 7 sconfitte. Charlotte ha interrotto una streak di 3 sconfitte battendo 111-100 Milwaukee in casa e arriverà al match contro OKC in back to back visto il re match contro i Bucks a campi invertiti.

I campioni in carica degl Oklahoma City si stanno confermando a livelli stratosferici col miglior record della NBA: 12 vinte e 1 sola persa. I Thunder (che sono la miglior difesa della lega con 107 punti di media comncessi) avranno 24 ore di riposo in più rispetto a Charlotte e arrivano dalla passeggiata casalinga sui Lakers 121-92 davanti al pubblico di casa. I Thunder hanno vinto 6 degli ultimi 7 scontri diretti contro gli Hornets.

OKC miglior squadra della NBA con 12 vittorie e 1 sola sconfitta (Photo by David Ramos/Getty Images)

I probabili quintetti di partenza di Hornets-Thunder — Hornets in campo con Sexton playmaker, James guardia, Knueppel e Bridges ali con Kalkbrenner centro. Thunder che rispondono con Gilgeous-Alexander play, Mitchell guardia, Wallace e Holmgren ali e Hertenstein numero 5.

CHARLOTTE HORNETS - Sexton, James, Knueppel, Bridges, Kalkbrenner. All. Lee.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Mitchell, Wallace, Holmgren, Hertenstein. All. Daigneault

