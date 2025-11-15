derbyderbyderby streaming Streaming Hornets-Thunder | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

BASKET IN STREAMING

Streaming Hornets-Thunder | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Streaming Hornets-Thunder | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis - immagine 1
Segui Hornets-Thunder in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Sabato 15 novembre all'1 della notte italiana il programma NBA ci offre Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder. Il match dello Spectru Center mette di fronte una delle peggiori squadre a est contro la capolista della western conference.

Guarda Hornets-Thunder GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Hornets-Thunder in diretta TV e streaming gratis

—  

Hornets-Thunder sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Hornets-Thunder sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Hornets-Thunder in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Hornets-Thunder nella sezione Live Streaming.

    • Hornets-Thunder, come arrivano i due team a questa sfida

    —  

    Gli Hornets sono quarti nella propria division, la suothwest, con un bilancio di 4 vittorie e 7 sconfitte. Charlotte ha interrotto una streak di 3 sconfitte battendo 111-100 Milwaukee in casa e arriverà al match contro OKC in back to back visto il re match contro i Bucks a campi invertiti.

    I campioni in carica degl Oklahoma City si stanno confermando a livelli stratosferici col miglior record della NBA: 12 vinte e 1 sola persa. I Thunder (che sono la miglior difesa della lega con 107 punti di media comncessi) avranno 24 ore di riposo in più rispetto a Charlotte e arrivano dalla passeggiata casalinga sui Lakers 121-92 davanti al pubblico di casa. I Thunder hanno vinto 6 degli ultimi 7 scontri diretti contro gli Hornets.

    Streaming Hornets-Thunder | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis- immagine 3
    BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 05: Head coach Billy Donovan of Oklahoma City Thunder gives instructions to Andre Roberson of Oklahoma City Thunder during the NBA Global Games Spain 2016 match between FC Barcelona Lassa and Oklahoma City Thunder at Palau Sant Jordi on October 5, 2016 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

    OKC miglior squadra della NBA con 12 vittorie e 1 sola sconfitta (Photo by David Ramos/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Hornets-Thunder

    —  

    Hornets in campo con Sexton playmaker, James guardia, Knueppel e Bridges ali con Kalkbrenner centro. Thunder che rispondono con Gilgeous-Alexander play, Mitchell guardia, Wallace e Holmgren ali e Hertenstein numero 5.

    CHARLOTTE HORNETS - Sexton, James, Knueppel, Bridges, Kalkbrenner. All. Lee.

    OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, Mitchell, Wallace, Holmgren, Hertenstein. All. Daigneault

    Non perdere l’occasione di seguire Hornets-Thunder in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Hornets-Thunder in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Cavs-Grizzlies, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
    Recife-Flamengo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA