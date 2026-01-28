Segui Mavs-Wolves in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

28 gennaio 2026

Utah Jazz e Golden State Warriors si affrontano in un match di western conference mercoledì 28 gennaio alle 3 della notte italiana. La sfida del Delta Center di Salt Lake City vede scendere sul parquet la 13esima e l'ottava forza ad ovest.

Jazz-Warriors sarà disponibile in diretta streaming su diverse piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Jazz-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video.

Jazz-Warriors, la preview completa — Utah è ultima nella northwest division con un ruolino di marcia di solo il 32% si vittorie ovvero 15 su 46. I Jazz sono decisamente lontani dalla zona play-in, e arrivano da 4 ko nelle ultime 5, con un pesante 116-147 la scorsa notte in casa contro gli Heat.

Decisamente meglio i Warriors terzi nella pacific con un record positivo di 26 vinte e 22 perse. Il momento però per Golden State non è dei migliori con 3 sconfitte nelle ultime 4 gare con un ko esterno 108-83 in casa dei Wolves. Le due formazioni si sono affrontare 3 settimane fa a campi invertiti con successi dei Warriors 123-114 con un Curry da 31 punti.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Warriors — Jazz che schierano George play, Mikhailiuk guardia, Williams ala piccola, Bailey ala grande e Nurkic centro. Warriors che rispondono con Spencer playmaker, Curry guardia, Santos ala e Moody ali con Post numero 5.

UTAH JAZZ - George, Mikhailiuk, Williams, Bailey, Nurkic. All. Hardy

GOLDEN STATE WARRIORS - Spencer, Curry, Santos, Moody, Post. All. Kerr