Segui Lakers-Warriors in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 6 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 00:16)

Fra i match più interessanti del weekend di NBA c'è senza dubbio il derby californiano, nonchè divisional match nella pacific fra Lakers e Warriors. La gara della Crypto.com Arena vede affrontarsi la quinta contro l'ottava forza nella western conference. Palla a due sabato 7 febbraio alle 2,30 di notte orario italiano.

Come arrivano Lakers e Warriors a questo divisional match? — Con 31 vittoria e 19 sconfitte i Lakers comandano la pacific division davanti ai Suns e proprio ai Warriors. I gialloviola hanno la miglior percentuale al tiro di tutta la NBA e sono trascinata di un Doncic che viaggia a 32,8 punti e 8,6 assist a serata. Lakers che arrivano da due Wdi fila, ultima delle quali 119-115 in casa contro i Sixers.

Come detto i Warriors sono terzi nella division e hanno un record di 28-24 con il solito Curry che tiene in piedi la baracca con 4,5 triple di media a partita. Vittoria importante nell'ultima uscita per Golden State che ha battuto a domicilio in Suns 101-97. Quarta scontro diretto stagionale fra Lakers e Warriors col bilancio di 2-1 per GS.

I probabili quintetti di partenza di Lakers-Warriors — Lakers che si affidano a Doncic come playmkaer, Smart guardia, James e LaRavia ali con Ayton centro. Warriors senza Curry infortunato che rispondono con Melton play, Spencer guardia, Santos ala piccola, Moody ala grande e Green numero 5.

LOS ANGELES LAKERS - Doncic, Smart, James, LaRavia, Ayton. All. Redick

GOLDEN STATE WARRIORS - Melton, Spencer, Santos, Moody, Green. All. Kerr