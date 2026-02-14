Streaming Lione-Nizza | Diretta TV, orario e dove guardare la Ligue 1 gratis

Segui Lione-Nizza in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Ligue 1

Redazione Derby Derby Derby 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 20:40)

La domenica di Ligue 1 e in generale il 22esimo turno si chiude con Lione-Nizza. La gara del Parco Olimpico vede l'OL terzo in classifica affrontare la formazione della costa azzurra che invece occupa la 14esima posizione. Calcio d'inizio il 15 febbraio alle 20,45.

In questa preview ti spieghiamo le 3 possibilità per vedere il match:

Lione-Nizza è offerta in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Il match sarà anche disponibile in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.

Il match sarà anche disponibile in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Lione-Nizza in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Lione-Nizza, posticipo serale della 22esima giornata di Ligue 1 — Con 5 vittorie consecutive il Lione è la squadra più in forma del campionato francese. La rimonta dell'OL vede la squadra terza con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte a frutto di 34 goal segnati e 20 subiti. Il Lione nello scorso weekend ha vinto 1-0 in casa del Nantes.

Situazione ben diversa per il Nizza che con 23 punti è quintultimo ma con ben 9 lunghezzedi vantaggio sull'Auxerre terzultimo. I rossoneri arrivano da due pareggi di fila, ultimo dei quali 0-0 nel derby contro il Monaco. Nella gara giocata nel girone di andata a campi invertiti spettacolare 3-2 per il Nizza.

Le probabili formazioni di Lione-Nizza — Lione in campo col 4-3-3: Greif in porta; Maitland, Mata, Niakhate e Abner in difesa; Morton, Tessmann e Tolisso a centrocampo; Karabec, Sulc e Nartey in avanti. Nizza che risponde col 4-2-3-1: Dupe fra i pali: Clauss, Dante, Peprah e Abdi in difesa; Vanhoutte e Bernandeau a centrocampo; Cho, Louchet e Diop a supporto di Wahi.

LIONE (4-3-3) - Maitland, Mata, Niakhate e Abner in difesa; Morton, Tessmann e Tolisso a centrocampo; Karabec, Sulc e Nartey. All. Fonseca

NIZZA (4-2-3-1) - Dupe: Clauss, Dante, Peprah, Abdi; Vanhoutte, Bernandeau; Cho, Louchet, Diop; Wahi. All. Puel