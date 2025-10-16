derbyderbyderby streaming Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis

CALCIO IN STREAMING

Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis

Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis - immagine 1
Segui Lugano-Zurigo in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match della Super League svizzera.
Redazione Derby Derby Derby

Sabato 18 ottobre allo stadio di Cornaredo con calcio d'inizio alle ore 20,30 va in scena Lugano-Zurigo, match valido per la nona giornata della Super League svizzera e di cui ti offriremo una preview dettagliata con tutto quello che devi sapere sulla gara.

Guarda ora Lugano-Zurigo IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Lugano-Zurigo in diretta TV e streaming gratis

—  

Lugano-Zurigo sarà offerta in diretta streaming gratis su Bet365, il portale che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Super League svizzera. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati al sito: ti basterà aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, fare un deposito minimo di 5 euro e potrai accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

lugano zurigo 365

L'attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Lugano-Zurigo in diretta live su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi, vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Lugano-Zurigo nella sezione Live Streaming.

    • Verso Lugano-Zurigo, i numeri delle due squadre

    —  

    I padroni di casa del Lugano sono ottavi in classifica con 10 punti dopo 8 giornate, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con 12 goal all'attivo e 15 al passivo. La squadra del canton ticino arriva da due vittorie consecutive prima della sosta per le nazionali, ultima delle quali 4-2 in trasferta contro il Winterthur rimontando da 0-2.

    Gli ospiti dello Zurigo sono una delle favorite al titolo ma al momento navigano in quinta posizione. La classifica è comunque corta e il bottino di 4 vinte, 1 pareggiata e 3 perse con 13 goal fatti e 15 subiti permette ai biancoblu di essere distante solo 3 punti dal Thun attuale capolista. La squadra prima della sosta ha incassato un pesante 0-3 nel derby contro il Grasshoppers. Nel campionato 2024/2025 i precedenti fra questi due team hanno visto due successi dello Zurigo, uno del Lugano e un pareggio.

    Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis - immagine 1
    ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 29: Lugano players poses for a team photo during the UEFA Europa League match between Besiktas and Lugano at Turpas Stadium on August 29, 2024 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

    Probabili formazioni Lugano-Zurigo

    —  

    Sarà di nuovo 4-4-1-1 per il Lugano che sabato dovrebbe presentarsi con Von Ballmos, Marques, Papadoupoulos, Mai e Alioski in difesa, Ciminiani, Grigic, Bislimi e Mahou a centrocampo con Belhadj a supporto di Behrens. Zurigo che dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al derby perso male contro il Grasshoppers. Nel 4-3-3 ospite, davanti a Brecher troviamo Comenencia, Gomez, Segura e Rodic in difesa, Tsawa, Palacio e Zuber e centrocampo e il tridente formato da Markelo, Keny e Phaeton.

    LUGANO (4-4-1-1) - Von Ballmos; Marques, Papadoupoulos, Mai e Alioski; Ciminiani, Grigic, Bislimi e Mahou; Belhadj; Behrens. All.Croci.

    ZURIGO (4-3-3) - Brecher; Comenencia, Gomez, Segura e Rodic; Tsawa, Palacio e Zuber; Markelo, Keny e Phaeton. All. Van der Gaag.

    Non perdere Lugano-Zurigo, match della nona giornata della Super League svizzera, in diretta streaming gratis su Bet365! . Accedi alla piattaforma, seleziona il match e guarda la partita e seguendo anche statistiche in campo in tempo reale.

    Leggi anche
    Streaming Andorra-Granada: Diretta TV e live gratis
    Union Berlino-M’Gladbach in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

    © RIPRODUZIONE RISERVATA