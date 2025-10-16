Streaming Lugano-Zurigo | Diretta tv, orario e dove vedere la partita gratis

Segui Lugano-Zurigo in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match della Super League svizzera.

Sabato 18 ottobre allo stadio di Cornaredo con calcio d'inizio alle ore 20,30 va in scena Lugano-Zurigo, match valido per la nona giornata della Super League svizzera e di cui ti offriremo una preview dettagliata con tutto quello che devi sapere sulla gara.

Dove vedere Lugano-Zurigo in diretta TV e streaming gratis — Lugano-Zurigo sarà offerta in diretta streaming gratis su Bet365, il portale che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Super League svizzera.

Verso Lugano-Zurigo, i numeri delle due squadre — I padroni di casa del Lugano sono ottavi in classifica con 10 punti dopo 8 giornate, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con 12 goal all'attivo e 15 al passivo. La squadra del canton ticino arriva da due vittorie consecutive prima della sosta per le nazionali, ultima delle quali 4-2 in trasferta contro il Winterthur rimontando da 0-2.

Gli ospiti dello Zurigo sono una delle favorite al titolo ma al momento navigano in quinta posizione. La classifica è comunque corta e il bottino di 4 vinte, 1 pareggiata e 3 perse con 13 goal fatti e 15 subiti permette ai biancoblu di essere distante solo 3 punti dal Thun attuale capolista. La squadra prima della sosta ha incassato un pesante 0-3 nel derby contro il Grasshoppers. Nel campionato 2024/2025 i precedenti fra questi due team hanno visto due successi dello Zurigo, uno del Lugano e un pareggio.

Probabili formazioni Lugano-Zurigo — Sarà di nuovo 4-4-1-1 per il Lugano che sabato dovrebbe presentarsi con Von Ballmos, Marques, Papadoupoulos, Mai e Alioski in difesa, Ciminiani, Grigic, Bislimi e Mahou a centrocampo con Belhadj a supporto di Behrens. Zurigo che dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al derby perso male contro il Grasshoppers. Nel 4-3-3 ospite, davanti a Brecher troviamo Comenencia, Gomez, Segura e Rodic in difesa, Tsawa, Palacio e Zuber e centrocampo e il tridente formato da Markelo, Keny e Phaeton.

LUGANO (4-4-1-1) - Von Ballmos; Marques, Papadoupoulos, Mai e Alioski; Ciminiani, Grigic, Bislimi e Mahou; Belhadj; Behrens. All.Croci.

ZURIGO (4-3-3) - Brecher; Comenencia, Gomez, Segura e Rodic; Tsawa, Palacio e Zuber; Markelo, Keny e Phaeton. All. Van der Gaag.

