Streaming Mavs-Lakers | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Segui Mavs-Lakers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 02:02)

Il weekend di NBA ci propone una sfida molto interessante nella western fra i Mavs dodicesimi nella conference ma in netta risalita e i Lakers sesti e in flessione. Per questo la gara dell'American Airlines Center di Dallas che si giocherà sabato 24 gennaio alle 2,30 di notte è tutt'altro che scontata.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Mavs-Lakers in diretta TV e streaming gratis — Mavs-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Mavs-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Mavs-Lakers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Mavs-Lakers nella sezione Live Streaming.

Mavs-Lakers, big match ad ovest — Con 19 vittorie e 26 socnfitte i Mavs sono ancora lontani dal 50% di W e anche dalla zona post season ma sono in netta ripresa. Dallas infatti arriva a questa sfida con un filotto aperto di 4 successi consecutivi, ultimo dei quali 123-115 contro i Warriors grazie anche alla doppia doppia di Flagg.

I Lakers hanno vistosamente rallentato la loro marcia e ora con 26 vinte e 17 perse sono scesi al secondo posto nella pacific, sorpassati dai Suns. I gialloviola arrivano dal derby perso 112-104 contro i Clippers in cui non sono bastati i 38 punti e 11 rimbalzi del solito Doncic. Dallas e Los Angeles si sono affrontate già due volte in stagione ed il bilancio è di un successo per parte.

I probabili quintetti di partenza di Mavs-Lakers — Dallas che sceglie Flagg playmaker, Christie guardia, Martin ala piccola, Marshall ala grande e Powell centro. Lakers che rispondono con Smart play, Doncic guardia, James e LaRavia ali e Ayton numero 5.

DALLAS MAVERICKS - Flagg, Christie, Martin, Marshall, Powell. All. Kidd

LOS ANGELES LAKERS - Smart, Doncic, James, LaRavia, Ayton. All. Redick