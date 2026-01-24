derbyderbyderby streaming Streaming Mavs-Lakers | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Segui Mavs-Lakers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Il weekend di NBA ci propone una sfida molto interessante nella western fra i Mavs dodicesimi nella conference ma in netta risalita e i Lakers sesti e in flessione. Per questo la gara dell'American Airlines Center di Dallas che si giocherà sabato 24 gennaio alle 2,30 di notte è tutt'altro che scontata.

Dove vedere Mavs-Lakers in diretta TV e streaming gratis

Mavs-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Mavs-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Mavs-Lakers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

    • Mavs-Lakers, big match ad ovest

    Con 19 vittorie e 26 socnfitte i Mavs sono ancora lontani dal 50% di W e anche dalla zona post season ma sono in netta ripresa. Dallas infatti arriva a questa sfida con un filotto aperto di 4 successi consecutivi, ultimo dei quali 123-115 contro i Warriors grazie anche alla doppia doppia di Flagg.

    I Lakers hanno vistosamente rallentato la loro marcia e ora con 26 vinte e 17 perse sono scesi al secondo posto nella pacific, sorpassati dai Suns. I gialloviola arrivano dal derby perso 112-104 contro i Clippers in cui non sono bastati i 38 punti e 11 rimbalzi del solito Doncic. Dallas e Los Angeles si sono affrontate già due volte in stagione ed il bilancio è di un successo per parte.

    Streaming Mavs-Lakers | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis- immagine 5
    Trasferta non semplice per Lebron e soci contro una squadra "on fire". (Photo by Zhong Zhi/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Mavs-Lakers

    Dallas che sceglie Flagg playmaker, Christie guardia, Martin ala piccola, Marshall ala grande e Powell centro. Lakers che rispondono con Smart play, Doncic guardia, James e LaRavia ali e Ayton numero 5.

    DALLAS MAVERICKS - Flagg, Christie, Martin, Marshall, Powell. All. Kidd

    LOS ANGELES LAKERS - Smart, Doncic, James, LaRavia, Ayton. All. Redick

