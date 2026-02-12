Segui Panathinaikos-Fenerbahce in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Tutto pronto ad Atene per il big match della 28esima giornata di Eurolega fra Panathinaikos e Fenerbahce. Una sfida fra due potenze del basket continentale e nello specifico tra la sesta e la prima in classifica di questa regular season. Palla a due venerdì 13 febbraio alle ore 20,15.

Panathinaikos-Fenerbahce, classicissima di Eurolega — Con 16 vittorie e 11 sconfitte i greci del Panathinaikos in questo momento sono sesti in classifica e occupano quindi l'ultimo posto diretto ai playoff senza passare dagli spareggi. I verdi di Atene arrivano però dal ko esterno 78-62 contro il Partizan nonostate uno Shorts top scorere della serata.

I campioni in carica sono primi in classifica con un ruolino di marcia di 19 vinte e 7 perse. I turchi del Fenerbahce sono in un filotto di vittorie, ultima delle quali 92-90 in trasferta a Parigi con Biberovic autore di 19 punti. Interessante notare come il Pana abbia vinto 4 degli ultimi scontri diretti giocati contro il Fener.

I probabili quintetti di partenza di Panathinaikos-Fenerbahce — Panathinaikos in campo con Grant play, Shorts guardia, Hernangomez ala piccola, Osman ala grande e Holmes centro. Fenerbahce che risponde con Colson play, Tucker guardia, Melli e Biberovic ali e Birch numero 5.

PANATHINAIKOS - Grant, Shorts, Hernangomez, Osman, Holmes. All. Ataman

FERNERBAHCE - Colson, Tucker, Melli, Biberovic, Birch. All. Jasikevicius