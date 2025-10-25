Segui Panthers-Bills in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:03)

Domenica 26 ottobre alle ore 18 italiane va in scena Carolina Panthers-Buffalo Bills. Il match del Bank of America Stadium è valido per la week 8 di NFL e vede in campo la nona in NFC contro la quarta in AFC.

Dove vedere Panthers-Bills in diretta TV e streaming gratis — Panthers-Bills sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Panthers-Billsin diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Verso Panthers-Bills, lo stato di forma dei due team — I Panthers di Dave Canales sono secondi in NFC south con 4 vittorie e 3 sconfitte a un successo di distanza dai Tampa Bay Buccaneers. La squadra di Charlotte sta vivendo un ottimo momento di forma con 4 W di fila ultima delle quali 13-6 in casa dei Jets. Fra i trascinatori di Carolina c'è sicuramente Rico Dowdle, terzo miglior running back per yards corse in stagione (559).

Anche i Bills di coach McDermott, così come i Panthers, sono secondi nella loro division (AFC east) a un successo di distanza dai Patriots. Buffalo ha un record di 4-2 ma arriva da due ko di fila, ultimo dei quali 24-14 nella trasferta di Atlanta. I Bills sono fra gli attacchi più potenti della lega: quarti per yards totali e primi in assoluto per le corse con un James Cook da 537 yards finora. Se togliamo le due gare di preseason del 2024 e 2022, l'ultimo match ufficiale fra Carolina e Buffalo risale al 2021 quando a campi invertiti vinse Buffalo 31-14.

I quarterback titolari di Panthers-Bills — Alla sua terza stagione da pro (sempre con la casacca di Carolina) Bryce Young si sta confermando un buon qb. In queste prime 7 giornate ha totalizzato 12 td (di cui uno su corsa) e 5 intercetti. Negli ospiti l'attacco sarà ovviamente guidato dalla star Josh Allen, franchise guy dal 2018. In stagione Allena viaggia a 14 touchdown (3 su corsa) e 4 intercetti.

Non perdere l'occasione di seguire Panthers-Bills in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL.