20 gennaio 2026

Fra i match più interessanti di questo inizio settimana in NBA c'è senza dubbio il derby texano fra Rockets e Spurs. Il match infatti è uno scontro diretto per la vetta della soutwest. La gara del Toyota Center avrà inizio martedì 20 gennaio alle ore 2 della notte italiana.

Dove vedere Rockets-Spurs in diretta TV e streaming gratis — Rockets-Spurs sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Rockets-Spurs sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Spurs in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Rockets-Spurs nella sezione Live Streaming.

Rockets-Spurs, come arrivano i due team al match — Rockets e Spurs sono rispettivamente secondi e primi nella southwest division ed entrambe arrivano da due successi consecutivi. Houston nella scorsa notte ha batuttto 119-110 i Pelicans in casa con uno Smith top scorer con 32 punti. Gli Spurs invece, che saranno in back to back e quindi avranno 24 ore in meno di riposo, arrivano invece dalla vittoria 126-123 interna sui Wolves grazie a un Wembanyama da 39 a tabellino.

Questa è la seconda volta che Rockets e Spurs si incrociano, dopo lo scontro diretto a campi invertiti dello scorso novembre in cui San Antonio ha vinto 121-110.

I probabili quintetti di partenza di Rockets-Spurs — Rockets sul parquet con Thompson playmaker, Durant guardia, Smith ala piccola e Sengun ala grande e Adams centro. Spurs che rispondono con Castle play, Fox guardia, Champagnie e Barnes ali e Wembanyama numero 5.

HOUSTON ROCKETS - Thompson, Durant, Smith, Sengun, Adams. All. Udoka

SAN ANTONIO SPURS - Castle, Fox, Champagnie, Barnes, Wembanyama. All. Johnson