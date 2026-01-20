derbyderbyderby streaming Streaming Rockets-Spurs | Diretta TV e dove guardare la partita NBA gratis

BASKET IN STREAMING

Streaming Rockets-Spurs | Diretta TV e dove guardare la partita NBA gratis

Streaming Rockets-Spurs | Diretta TV e dove guardare la partita NBA gratis - immagine 1
Segui Rockets-Spurs in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Fra i match più interessanti di questo inizio settimana in NBA c'è senza dubbio il derby texano fra Rockets e Spurs. Il match infatti è uno scontro diretto per la vetta della soutwest. La gara del Toyota Center avrà inizio martedì 20 gennaio alle ore 2 della notte italiana.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Guarda ora Rockets-Spurs gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta l'NBA in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Rockets-Spurs in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Rockets-Spurs in diretta TV e streaming gratis

—  

Rockets-Spurs sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Rockets-Spurs sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Rockets-Spurs in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Rockets-Spurs nella sezione Live Streaming.

    • Rockets-Spurs, come arrivano i due team al match

    —  

    Rockets e Spurs sono rispettivamente secondi e primi nella southwest division ed entrambe arrivano da due successi consecutivi. Houston nella scorsa notte ha batuttto 119-110 i Pelicans in casa con uno Smith top scorer con 32 punti. Gli Spurs invece, che saranno in back to back e quindi avranno 24 ore in meno di riposo, arrivano invece dalla vittoria 126-123 interna sui Wolves grazie a un Wembanyama da 39 a tabellino.

    Questa è la seconda volta che Rockets e Spurs si incrociano, dopo lo scontro diretto a campi invertiti dello scorso novembre in cui San Antonio ha vinto 121-110.

    Streaming Rockets-Spurs | Diretta TV e dove guardare la partita NBA gratis- immagine 5
    Spurs con fattore campo in questo derby texano (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Rockets-Spurs

    —  

    Rockets sul parquet con Thompson playmaker, Durant guardia, Smith ala piccola e Sengun ala grande e Adams centro. Spurs che rispondono con Castle play, Fox guardia, Champagnie e Barnes ali e Wembanyama numero 5.

    HOUSTON ROCKETS - Thompson, Durant, Smith, Sengun, Adams. All. Udoka

    SAN ANTONIO SPURS - Castle, Fox, Champagnie, Barnes, Wembanyama. All. Johnson

    Non perdere l’occasione di seguire Rockets-Spurs in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'NBA

    Vivi ogni canestro canestro di Rockets-Spurs in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Bulls-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
    Sixers-Suns in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di basket NBA

    © RIPRODUZIONE RISERVATA