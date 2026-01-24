derbyderbyderby streaming Streaming Seahawks-Rams | Diretta TV e dove vedere la partita NFL gratis

Segui Seahawks-Rams in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL
Seattle Seahawks e Los Angeles Rams hanno dominato la NFC west e ora si ritrovano a giocarsi il titolo di conference e l'accesso al Super Bowl. Il terzo episodio della serie fra i due team è decisivo e senza possibilità di replica. Kick off previsto per domenica 25 gennaio a mezzanotte e mezza.

Ecco le tre opzioni per vedere il match di NFL gratis in diretta streaming:

Dove vedere Seahawks-Rams in diretta TV e streaming gratis

Seahawks-Rams sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforma che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Seahawks-Rams in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

    • Seahawks-Rams, la storia infinita

    Seattle e Los Angeles hanno rispettivamente chiuso al primo e al secondo posto in NFC. Ma se i Seahawks (14-3) hanno vinto la conference e ottenuto il bye, i Rams (12-5) come testa di serie numero 5 hanno avuto un cammino decisamente più competitivo.

    Nello specifico Seattle settimana scorsa ha frantumato 41-6 in casa i 49ers mentre i Rams hanno dovuto vincere entrambe le trasferta in casa dei Panthers (34-31) che dei Bears (20-17 all'over time) ed ora giocheranno il terzo match consecutivo fuori casa. Nei due precedenti stagionali fra i due team un successo per parte con fattore campo sempre rispettato e minimo scarto.

    Streaming Seahawks-Rams | Diretta TV e dove vedere la partita NFL gratis- immagine 5
    Fattore campo contro per i Rams ma tanta fiducia dalle parte di LA (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

    I quarterback titolari di Seahawks-Rams

    Al primo anno a Seattle dopo aver girato mezza NFL Sam Darnold sta vivendo un sogno. L'ex Jets ha totalizzato 26 td e ma anche 15 intercetti. Dall'altra parte troviamo un già campione del mondo con Matt Stafford che ha guidato l'attacco più prolifico per yards guadagnate in questa stagione. Per lui soliti numeri da capogiro: 49 td e 9 intercetti.

