Streaming Seahawks-Rams | Diretta TV e dove vedere la partita NFL gratis

Seattle Seahawks e Los Angeles Rams hanno dominato la NFC west e ora si ritrovano a giocarsi il titolo di conference e l'accesso al Super Bowl. Il terzo episodio della serie fra i due team è decisivo e senza possibilità di replica. Kick off previsto per domenica 25 gennaio a mezzanotte e mezza.

Seahawks-Rams, la storia infinita — Seattle e Los Angeles hanno rispettivamente chiuso al primo e al secondo posto in NFC. Ma se i Seahawks (14-3) hanno vinto la conference e ottenuto il bye, i Rams (12-5) come testa di serie numero 5 hanno avuto un cammino decisamente più competitivo.

Nello specifico Seattle settimana scorsa ha frantumato 41-6 in casa i 49ers mentre i Rams hanno dovuto vincere entrambe le trasferta in casa dei Panthers (34-31) che dei Bears (20-17 all'over time) ed ora giocheranno il terzo match consecutivo fuori casa. Nei due precedenti stagionali fra i due team un successo per parte con fattore campo sempre rispettato e minimo scarto.

I quarterback titolari di Seahawks-Rams — Al primo anno a Seattle dopo aver girato mezza NFL Sam Darnold sta vivendo un sogno. L'ex Jets ha totalizzato 26 td e ma anche 15 intercetti. Dall'altra parte troviamo un già campione del mondo con Matt Stafford che ha guidato l'attacco più prolifico per yards guadagnate in questa stagione. Per lui soliti numeri da capogiro: 49 td e 9 intercetti.