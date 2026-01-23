Segui Thunder-Pacers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Nove mesi fa si giocavano l'anello nelle finals, oggi Thunder e Pacers sono rispettivamente la miglior e la peggior squadra della NBA. Il match del Paycom Center si giocherà venerdì 23 gennaio alle 2 di notte orario italiano.

Thunder-Pacers, testa coda in NBA — Con 37 vittorie e 8 sconfitte i Thunder dominano la propria division e l'intera western conference con un margine di +7W sugli Spurs. OKC può vantare l'attacco più prolifico e la difesa meno battuta della lega. I padroni di casa arrivano da 3 vittoria di fila, ultima delle quali 122-102 in casa del Bucks col solito Gilgeous-Alexander top scorer con 40 punti.

Pacers che stanno vivendo un vero incubo se messo a confronto alla scorsa stagione. Indiana è difatti ultimissima nella propria division e nell'interna eastern conferene con 10 vinte e 35 perse. Al contrario dei rivali i Pacers arrivano da 3ko di fila, ultimo dei quali 104-119 in trasferta contro i Celtics nonostante i 32 di Siakam.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Pacers — Thunder sul parquet con Wallace playmaker, Gilgeous-Alexander guardia, Dort e Mitchell ali e Holmgren centro. Pacers che rispondono con Furphy play, Nembhard guardia,Siakam ala piccola, Nesmith ala grande e Huff numero 5.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Wallace, Gilgeous-Alexander, Dort, Mitchell, Holmgren. All. Daigneault

INDIANA PACERS - Furphy, Nembhard, Siakam, Nesmith, Huff. All. Carlisle